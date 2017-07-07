Сергей Лёвочкин: 2,4 млрд долгов по зарплате – это антирекорд последнего десятилетия, - СМИ

Тенденция роста задолженности по зарплатам, наблюдающаяся уже полгода, в июне закрепилась. Как сообщил народный депутат от Оппозиционного блока Сергей Лёвочкин, по состоянию на 1 июля 2017 года долги составили 2,392 млрд гривен – это худший показатель за последнее десятилетие, передает Lovochkin.org.

«2,4 млрд грн долгов по зарплате к июлю – это антирекорд последнего десятилетия. Только за последний месяц задолженность выросла ещё на 3,1% или на 71,7 млн грн, а с начала года – на 33,6% или на 600,9 млн грн. При этом более 96% прироста задолженности – следствие увеличения невыплат на экономически активных, работающих предприятиях. А значит, речь идёт о системном ухудшении ситуации в экономике. От предприятия-должника к предприятию-банкроту – один шаг», – считает Сергей Лёвочкин.

По его словам, попытки объяснить рост задолженности проблемами в зоне АТО не срабатывают – долги растут по всей стране. Так, за июнь 2017 года задолженность по зарплате выросла в 17 из 25 регионов Украины, а с начала года – в 18 регионах. Причём в июне хуже всего ситуация была в Сумской области (+9,6% или 10,7 млн грн нового долга), Киеве (+11% или 9,8 млн грн), Волынской области (+15,7% или +2,7 млн грн).

Политик объяснил, что сильнее всего страдают те отрасли экономики, которые решениями власти поставлены на грань выживания, – добыча угля (рост задолженности в июне – 7,5%), ЖКХ (3,5%), химпром (0,6%), машиностроение (2,4%). В сельском хозяйстве после отмены спецрежима НДС, лишившего аграриев миллиардов оборотных средств, только за июнь долги выросли на 17,2%, а с начала года – на 36,4%.

«Объективных причин для такого резкого роста задолженности по зарплате нет. Есть ошибочные решения как следствие непрофессионализма. Ситуация показывает, что нужна комплексная программа по поддержке ведущих отраслей экономики и снижению тарифов для предприятий и ЖКХ. И нужны люди, умеющие реализовать эту программу. Только таким путем можно восстановить рентабельность предприятий и ликвидировать долги по зарплатам», – заявил Сергей Лёвочкин.

