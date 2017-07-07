КИУ предлагает штрафовать тех депутатов ВР, которые регулярно не участвуют в голосовании

На протяжении 6-й сессии Верховной Рады 48 депутатов из 450 не участвовали в 90% голосований. Ни один из депутатов не принял участие во всех голосованиях 6-ой сессии.

Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил аналитик ВОО КИУ Денис Рыбачок.

«Одной из обязанностей народного депутата есть участие в голосовании. Однако, на практике, значительная часть парламента игнорирует эту обязанность. Есть много политиков, которые приходят в Верховную Раду, но не участвуют в голосовании.

В парламенте есть 48 народных депутатов, которые пропустили более 90% всех голосований на протяжении 6-й сессии. Три народных депутата вообще ни разу не проголосовали за это время. Только 20 депутатов приняли участие в 90-99% голосований. Никто из депутатов не принял участия в 100% голосований.

Наша организация предлагает лишать части заработной платы народных депутатов, которые систематически не голосуют в Раде. Мы планируем обратиться в регламентный комитет Верховной Рады Украины. Возможно, также найдутся депутаты, которые поддержат эту идею и зарегистрируют такой законопроект», - рассказал он.

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