Уже шестой судья отказался рассматривать дело о незаконном переименовании Днепропетровска, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул сообщил, что уже шестой судья отказался рассматривать дело о незаконном переименовании Днепропетровска.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«Самоотвод пяти судей на прошлом заседании и отказ сегодня еще одного судьи принимать участие в рассмотрении дела по незаконному переименованию Днепропетровска - это продолжение наших маленьких, но побед по защите Закона. Принципиально дело не в названиях, а в праве самих жителей выбирать название своего населённого пункта и улиц», - сообщил он.

Понимая, что Верховная Рада переименовала Днепропетровск в Дніпро нарушение Закона, власть уже второй год затягивает рассмотрение вопроса. В деле о переименовании Кировограда другая группа судей также взяла самоотвод.

Напомним, переименование Днепропетровска произошло без учета мнения большинства горожан. Это нарушает 12 ч. ст. 5 Закона Украины «О географических названиях». По результатам соцопросов, 90% жителей города выступали за сохранение имени Днепропетровску. Также за сохранение названия было собрано 300 тыс подписей горожан и 29 декабря 2015 г. Днепропетровский городской совет принял решение оставить городу название и считать его названным в честь святого Петра. Также депутаты горсовета обратились к Верховной Раде с просьбой сохранить Днепропетровску его название.

Согласно статьи 8 Закона Украины «О географических названиях», Верховная Рада должна была учитывать «предложение соответствующих советов». Но парламент и этого не сделал.

Переименование прошло с нарушением сроков. Представители провластных партий переименовали Днепропетровск 19 мая 2016 года на основании Закона «о декоммунизации», хотя в соответствии с этим законом парламент имел право это сделать только до 23 февраля 2016 года.

После этой даты действует уже общая процедура переименования в соответствии с Конституцией Украины и Законом «О географических названиях».

При принятии решения о переименовании Днепропетровска, депутаты от коалиции кнопкодавили. Это грубое нарушение статьи 24 ЗУ «О статусе народного депутата Украины», в которой говорится, что голосование на заседание Верховной Рады должно осуществляться лично народными депутатами. Доказательства этого были представлены в суде.

Был грубо нарушен регламент работы Верховной Рады. В частности, в повестке дня на 19 мая вообще не было этого проекта постановления. Проект постановления вообще не был включен в повестку сессии Верховной Рады. Проект был внесен с голоса между законопроектами, которые были в повестке дня. Депутаты должны были за это отдельно проголосовать.

Напомним, Днепропетровский апелляционный суд признал противоправным и отменил решение горсовета о переименовании проспекта Калининаиз-за нарушения процедуры – не были проведены общественные слушанья для выяснения мненияжителей.Судебные заседания длились более двух лет. Согласно процедуре, на 17 августа 2017 года назначены новые общественные слушания.

Ранее в Оппозиционном Блоке заявили, что после победы на выборах дадут возможность каждому городу и селу определять свое название на местном референдуме.

