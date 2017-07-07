Негативная ситуация в аграрном секторе – причина дальнейшего роста цен, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул заявил, что негативная ситуация в аграрном секторе – причина дальнейшего роста цен.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«В условиях резкого падения промпроизводства (-22% в 2016, по сравнению с 2013 годом), аграрный сектор давал хоть какую-то возможность удерживать экономику. В 2016 сельское хозяйство дало около 12% ВВП (В 2013 8%) и около 40% (В 2013 году 27%) всей экспортной выручки (в 1,8 раза больше чем Украина заработала на металлах, в 3,6 раза больше чем на машиностроении, и в 17,7 раз больше, чем на легкой промышленности).

Что бы сделали нормальные руководители? Оказали максимальную поддержку аграриям. Но власть поступила как в анекдоте: решила корову меньше кормить и больше доить. И вместо помощи существенно повысила налоговую нагрузку, лишила оборотных средств, сорвала обеспечение удобрениями и не дала, как делают во всем мире, необходимых дотаций из госбюджета.

Все это происходит на фоне удорожание топлива и сельскохозяйственной техники, а также проблем с банковским кредитованием (вызванных не только кризисом в банковском секторе, но и достаточно дорогими процентными ставками).

В результате отрасль, по итогам 2016 года дававшая рост в 6,1%, в первом полугодии 2017 стала лидером падения среди всех секторов экономики (с/х, промышленность, транспорт, строительство)», - сообщил он.



В пресс-службе отметили, что падение производства в сельском хозяйстве - в 2/3 областей

«Особо следует обратить внимание на ситуацию в Одесской (-24,8%!), Николаевской (-16,0%), Харьковской (-6,6%).

По состоянию на конец июля было собрано всего 24,3 млн. тонн зерна ранних зерновых и зернобобовых культур, что составляет 70% от прогнозных. Снижение сборов и по другим культурам.

Падение урожая и рост почти на 25% (по сравнению с 2016 годом) затрат на производство с/х продукции - причина дальнейшего увеличения цен. При этом правительство в 2017 году отменило госрегулирование цен, что хоть как-то сдерживало их рост.

Чтобы сделать Украину развитой, надо поддерживать несколько отраслей, а не одну», - говорится в сообщении.



Вилкул подчеркнул, что необходимо создать эффективную госпрограмму поддержки аграрного сектора.

«Но при этом необходимо сбалансировать экономику за счет развития промышлености. И мы подали в парламент соответствующий пакет законопроектов в рамках Стратегии «Новой Индустриализации», - подчеркнул политик.

Заявления власти о перспективе Украины как аграрной сверхдержавы – это фикция. Не существует развитых стран (по методологии Всемирного банка это государства с ВВП на одного человека выше 12 736 долл), в которых доля аграрного производства превышает 10% ВВП.

Например, по данным Всемирного банка, в 2014 году, доля аграрного производства в США составила 1,4% ВВП, Ирландии — 1,6%, Новой Зеландии — 6,9%, Нидерландах — 1,8%, Дании — 1,4%.

В климатически схожих с Украиной европейских странах доля аграрного производства в ВВП составляла: в Польше — 3,5%, Словакии — 3,4%, Германии — 0,7%».

