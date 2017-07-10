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| Политика | 13:03 | 05.08.2017
Вилкул инициировал изменения в статьи тендерного законодательства, которые не поддерживали украинских производителей

Все развитые страны имеют механизмы защиты национальных производителей. Внедряя этот опыт, Украина даст госзаказы украинским предприятиям и обеспечит создание новых рабочих мест.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Оппозиционного блока. 

«Я инициирую изменение в законодательстве, чтобы заработали украинские предприятия. Неэффективность действующей системы госзакупок продемонстрировала резонансная ситуация, когда контракт на 1,8 млрд грнна покупку 40 трамваев выиграла польская компания,которая предложила цену всего на 1 тысгрн меньше украинского производителя. При этом тендер был прописан так, что поляки доставляют трамваи до украинской таможни. И получается, что сэкономив 1 тысячу гривен, Украина потеряет гораздо больше, заплатив еще 90 млн грн за растаможку»,  - сказал сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул.

Зарегистрированный в Раде законопроект Вилкула №7007 «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» направлен на поддержку национального производителя и учет при определении победителя,в том числе, неценовых показателей (сколько денег с закупки вернется в бюджет, затраты на растаможку продукции за бюджетные деньги, гарантийное обслуживание и т.д).

Сейчас на тендерах определяющим критерием является цена. Однако, даже на примере закупки трамваев видно, что, если бы, по сути, при паритетной цене победителем стала украинская компания,то существенная часть денег вернулась бы в государственный и местный госбюджеты в виде налогов, уплаченных с контракта, отчислений с заработной платы и т.д.

Кроме того, закупка у украинского производителя сэкономила бы колоссальную сумму на растаможку итранспортировку. Выиграв тендер и получив деньги в рамках госзакупок, предприятие получило бы и возможность развития, обеспечило бы зарплатой украинцев и создание новых рабочих мест. А так почти 2 млрд гривен ушли иностранному производителю, дало налоговые отчисления в бюджет другого государства и привело к дополнительным затратам.

В пресс-службе отметили, что предложенные в законопроекте Вилкула неценовые показатели уже заложены в части действующего законодательства при формировании тендерных заявок при закупке консультационных услуг, научных исследований или разработок, опытно-конструкторских работ. «Расширение такого подхода и на закупку товаров, принесет миллиарды гривен на развитие экономики страны», - сказал Вилкул.

«Моя принципиальная позиция: за бюджетные деньги, то есть деньги украинских налогоплательщиков, рабочие места должны создаваться в Украине, а не за рубежом», - подчеркнул он.

В пресс-службе отметили, что Международное Соглашение о государственных закупках, к которому Украина присоединилась в марте 2016, запрещает прямую поддержку отечественного товаропроизводителя по критерию «резидент/нерезидент».

При рассмотрении этого СоглашенияВилкул выступил против такого подхода, поскольку, например, при прочих равных условиях, в США и Канаде отечественный производитель выигрывает тендер на госзакупку, даже если его цена на 6% выше той, что предложила иностранная компания, в Кувейте – на 15%, а в Китае – на 20%.Так в условиях глобализации, развитые страны борются за своего национального производителя.

Законопроект Вилкула предусматривает, что Минэкономразвития должен стандартизировать и прописать неценовые параметры для каждой закупки, а также утвердить типовую методику оценки тендерных предложений.

Напомним, во время встреч с европейским политиками и руководством Европейского парламента Александр Вилкул системно отстаивал важность прагматичного подхода в экономических отношениях. Также для защиты интересов украинских производителей он выступает за полную отмену квот на беспошлинную поставку украинской продукции в ЕС.
 
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Теги: Украина, Верховная Рада

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