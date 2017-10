| Политика | 17:02 | 05.10.2017 Из-за бездеятельности правоохранительных органов страдают вкладчики обанкротившихся банков, - Сергей Рыбалка Председатель Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка провел личный прием граждан в общественной приемной Верховной Рады. О его результатах он написал на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Когда уже наконец власть прекратит обманывать наших граждан?! Потрясен до глубины души историями из жизни людей, с которыми общался во время проведения личного приема в общественной приемной Верховной Рады Украины. Люди жалуются на невыполнение решений суда, мошеннические действия работников банков, мизерные пенсии, отсутствие средств на лечение и прочее. Люди обращаются в органы исполнительной власти со своими проблемами, а в ответ получают циничные и лживые отписки. У нас в парламенте есть множество важных законопроектов, направленных на реформирование банковской системы, требующих безотлагательного рассмотрения. Хватит уже издеваться над людьми! Надо власти наконец-то прекратить играть политическими мускулами и прислушиваться к предложениям нашей команды Радикальной партии по принятию этих законов ради наших граждан. Полностью поддерживаю возмущение и жалобы большинства людей на отсутствие уголовных дел по владельцам обанкротившихся банков, в которых вкладчики оставили все свои сбережения. Рассказал, что еще в прошлом месяце обратился в Нацбанк и Фонд гарантирования вкладов с требованием предоставить информацию о реальном состоянии дел с криминальной составляющей «банкопада». Из полученного ответа узнал, что за 3 года в правоохранительные органы было направлено 4529 обращений о совершении уголовных правонарушений в ликвидированных банках, возбуждено 2136 уголовных производств, из которых 265 закрыто и только по 33 делам направлены обвинительные акты в суд. Такими ужасными результаты работы правоохранительных органов. А за их бездействие страдают вкладчики обанкротившихся банков и проклинают действующую власть. У меня возникает вопрос: зачем представители исполнительной власти обнадеживают граждан, если понимают, что не в состоянии им помочь решить их проблему? Публикую унизительное циничное письмо работника одного из департаментов Национального банка. Буду отдельно разбираться по этому случаю. Над решением просьб граждан уже начал работу. Делаю все, что в моих силах, чтобы помочь каждому, кто обратился ко мне», - отметил политик. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

