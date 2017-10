| Политика | 14:32 | 06.10.2017 Партии войны в Верховной Раде не хотят останавливать войну, потому что она хоть как-то удерживает их низкие рейтинги и дает им возможность зарабатывать, - Вилкул Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА в парламенте Александр Вилкул выступил с резкой критикой законопроектов 7163 и альтернативного ему 7163-1, внесенного «Самопомощью», «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях». «Это законы о войне, за них нельзя голосовать. Потому что они, как минимум, консервируют ситуацию, которая сложилась на Востоке страны, а как максимум могут привести и к отрытой фазе конфликта». Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Оппозиционного Блока. В интервью NewsOne Вилкул сказал: «Эти законы исключительно политические. Все пять партий и фракций войны, которые первоначально организовывали коалицию, уже начали предвыборную кампанию. Сейчас они пошли за голосами радикального избирателя и соревнуются, кто из них радикальнее. Таким образом, они пытаются повысить свои невысокие рейтинги. Но на самом деле они не хотят останавливать войну, потому что используют ее для удержания своих рейтингов, а многие из них и зарабатывать на войне». Ранее на брифинге в Верховной Раде Вилкул подчеркнул, что законопроект 7163-1, который внесла «Самопомощь», по сути, предлагает сделать из Донбасса гетто, отменить все выплаты, социальные пособия мирным людям, которые живут на территории Донбасса и оказались заложниками конфликта. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

