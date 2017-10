| Политика | 14:36 | 06.10.2017 Глава финкомитета Рыбалка рассказал, сколько реальных дел заведено на банкиров-мошенников Несмотря на то, что сейчас с рынка выводится более 90 банков, по данным НБУ, в правоохранительные органы было подано всего 19 писем о признаках организованной преступности в деятельности их владельцев, по результатам которых возбуждены уголовные дела. Такая информация содержится в ответе Нацбанка на депутатский запрос главы Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, члена фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Рыбалки. Об этом депутат написал в материале на «Экономической правде», сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу нардепа. Кроме того, согласно обнародованным данным, силовым структурам было передано около 290 сведений о признаках отмывания денег и финансирования терроризма. «При этом это все случаи, а не только те, что касались проблемных и впоследствии выведенных с рынка банков», - отмечает депутат. Также, за год НБУ более 100 раз предоставлял доступ к информации, связанной с деятельностью банков-банкротов, Нацполиции, СБУ, ГПУ, НАБУ, ГФС. Информацию о ходе производств НБУ не разглашает, ссылаясь на то, что ее распорядителями являются силовые органы. «Кроме того, НБУ также не предоставляет информации о возможных производствах, открытых в результате проведения мероприятий банковского надзора – то есть прямых обязанностей регулятора. И каждый раз, когда из очередного банка исчезали миллиарды гривен, в НБУ рассказывали примерно одинаковые истории. Мол, мы пошли домой, пришли на следующий день, а из банка уже все вывели. Или так: «чтобы увидеть реальную картину нужно провести глубокий аудит», - подчеркивает С. Рыбалка. Впрочем, по его словам, еще весной 2016 на заседании финкомитета Рады представители Национальной полиции откровенно говорили, что НБУ имеет все возможности отследить операции по выводу средств и отменить их, а также увидеть другие злоупотребления еще во время работы банка на рынке, а не только после его «падения» и бегства владельцев. «Почему не делает этого – вопрос риторический. Зачем же тогда институт кураторов? И мы в комитете очень хорошо видели, как подозрительно быстро (иногда без реальных оснований) закрывали одни банки, которые можно было спасти, и тянули месяцами и даже годами с другими, которые уже не выполняли свои обязательства. И никто из работников НБУ до сих пор не наказан», - отметил С. Рыбалка. По его словам, именно об ответственности за качество выполнения своих функций говорится в предложенных комитетом новых законопроектах о Национальном банке и о системе гарантирования вкладов. «Мы в Комитете уже готовим и будем направлять соответствующие письма в правоохранительные органы по этим производствам, чтобы узнать, на какой стадии находится каждое из них. Это важно, поскольку, как выглядит за три года, разговоров о преследовании банкиров-мошенников в разы больше, чем реальных результатов», - резюмировал он. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

