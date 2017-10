| Политика | 15:40 | 06.10.2017 Силовики саботируют помощь Фонду гарантирования в возврате долгов – глава финкомитета Рыбалка Силовые органы саботируют выполнение своих прямых обязанностей – защиту прав и интересов граждан – при взаимодействии с Фондом гарантирования вкладов физлиц по вопросам возврата залогов по проблемным кредитам и другим процедурам. Такая информация содержится в ответе Фонда на депутатский запрос главы Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, члена фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Рыбалки. Об этом депутат написал в материале на «Экономической правде», сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу политика. Согласно обнародованным данным, за три года – с 2014 по 2017 – Фондом в правоохранительные органы направлено 4529 обращений о совершении уголовных правонарушений в ликвидированных банках, возбуждено 2136 уголовных производств, из которых 265 закрыто и всего по 33 направлены обвинительные акты в суд. Из общего количества обращений 479 (22%) касаются связанных с банками людей, из них в суд направлено только 9 актов, возбуждено 378 производств, 18 закрыто. О подозрении в совершении правонарушения сообщено 48 лицам в 18 банках. Впрочем, по его словам, этой информации недостаточно для понимания того, какие перспективы получить реальные тюремные сроки имеют эти банкиры. «Поэтому мы будем обращаться в Фонд и правоохранительные органы с запросом о детализации стадий, на которых находятся производства по акционерам банков, причин, по которым закрываются открытые на основе материалов Фонда производства, а также причин, по которым так мало производств попадает в суд», - отметил глава финкомитета Рады. Также его беспокойство вызвали и сложности, которые возникают у Фонда гарантирования при взаимодействии с правоохранительными органами. В частности, в ответе Фонда на запрос говорится, что «имеют место факты неэффективности проведения досудебного расследования, преждевременного закрытия уголовных производств, процессуальная волокита, которая заключается, в том числе, в непринятии своевременных мер по допросу свидетелей, назначении и проведении необходимых экспертиз, сбора доказательств, необходимых для установления виновных лиц». «Речь идет о прямом саботаже силовиками своих прямых обязанностей – защиты интересов государства и его граждан. Ведь средства, которые пытается через уголовные производства вернуть Фонд - это деньги, которые ему одолжил каждый из нас, налогоплательщиков. Не говоря уже о том, что наказание виновных и возмещения убытков и возврат выведенных из банков средств могло бы существенно улучшить ситуацию с пострадавшими вкладчиками – как гражданами, так и бизнесом»,- отметил С. Рыбалка. По его словам, комитет будет просить предоставить подробности и факты неэффективных расследований и других примеров халатного (или умышленно небрежного) отношения силовых структур к своей работе. А также направлять соответствующие запросы в правоохранительные органы для надлежащего реагирования. «Необходимо прекратить беспорядки и коррупцию в этой сфере. Ведь выглядит так, что за миллиарды, потерянные из-за «закрытых глаз» банковского надзора и правоохранителей, никто не ответит. Зато силы для давления на честный бизнес, который платит налоги, на фабрикацию фейковых уголовных производств, на проведение обысков, которые потом признаются незаконными, находятся», - резюмировал он. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7