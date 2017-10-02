Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
09.10.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Мониторинг цен на базовые продукты питания в Днепре»
09.10.2017
12:00		 МОСТ ДНЕПР: «Итоги проведения Дня донора в ДОКБ им. Мечникова»
09.10.2017
14:00		 МОСТ ДНЕПР: «Прогноз погоды на текущую неделю. Как долго продлиться «бабье лето» в Днепропетровской области?»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Политика | 15:40 | 06.10.2017
Силовики саботируют помощь Фонду гарантирования в возврате долгов – глава финкомитета Рыбалка

Силовые органы саботируют выполнение своих прямых обязанностей – защиту прав и интересов граждан – при взаимодействии с Фондом гарантирования вкладов физлиц по вопросам возврата залогов по проблемным кредитам и другим процедурам. Такая информация содержится в ответе Фонда на депутатский запрос главы Комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, члена фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергея Рыбалки.

Об этом депутат написал в материале на «Экономической правде», сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу политика.

Согласно обнародованным данным, за три года – с 2014 по 2017 – Фондом в правоохранительные органы направлено 4529 обращений о совершении уголовных правонарушений в ликвидированных банках, возбуждено 2136 уголовных производств, из которых 265 закрыто и всего по 33 направлены обвинительные акты в суд. Из общего количества обращений 479 (22%) касаются связанных с банками людей, из них в суд направлено только 9 актов, возбуждено 378 производств, 18 закрыто.

О подозрении в совершении правонарушения сообщено 48 лицам в 18 банках.

Впрочем, по его словам, этой информации недостаточно для понимания того, какие перспективы получить реальные тюремные сроки имеют эти банкиры.

«Поэтому мы будем обращаться в Фонд и правоохранительные органы с запросом о детализации стадий, на которых находятся производства по акционерам банков, причин, по которым закрываются открытые на основе материалов Фонда производства, а также причин, по которым так мало производств попадает в суд», - отметил глава финкомитета Рады.

Также его беспокойство вызвали и сложности, которые возникают у Фонда гарантирования при взаимодействии с правоохранительными органами.

В частности, в ответе Фонда на запрос говорится, что «имеют место факты неэффективности проведения досудебного расследования, преждевременного закрытия уголовных производств, процессуальная волокита, которая заключается, в том числе, в непринятии своевременных мер по допросу свидетелей, назначении и проведении необходимых экспертиз, сбора доказательств, необходимых для установления виновных лиц».

«Речь идет о прямом саботаже силовиками своих прямых обязанностей – защиты интересов государства и его граждан. Ведь средства, которые пытается через уголовные производства вернуть Фонд - это деньги, которые ему одолжил каждый из нас, налогоплательщиков. Не говоря уже о том, что наказание виновных и возмещения убытков и возврат выведенных из банков средств могло бы существенно улучшить ситуацию с пострадавшими вкладчиками – как гражданами, так и бизнесом»,- отметил С. Рыбалка.

По его словам, комитет будет просить предоставить подробности и факты неэффективных расследований и других примеров халатного (или умышленно небрежного) отношения силовых структур к своей работе. А также направлять соответствующие запросы в правоохранительные органы для надлежащего реагирования.

«Необходимо прекратить беспорядки и коррупцию в этой сфере. Ведь выглядит так, что за миллиарды, потерянные из-за «закрытых глаз» банковского надзора и правоохранителей, никто не ответит. Зато силы для давления на честный бизнес, который платит налоги, на фабрикацию фейковых уголовных производств, на проведение обысков, которые потом признаются незаконными, находятся», - резюмировал он.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
06.10.2017 17:10 Что ищут украинцы: 10 самых популярных Google-запросов недели
06.10.2017 13:27 Днепрян приглашают на международный фестиваль документального кино о правах человека
04.10.2017 14:06 В Желтых Водах ссора между собутыльниками закончилась поножовщиной
02.10.2017 12:56 Сегодня трамвай №1 будет курсировать по сокращенному маршруту
02.10.2017 12:08 В октябре в Днепропетровской области начнется призыв в армию
Последние новости
06.10.2017
18:00		 Афиша Днепра: куда пойти на выходных
06.10.2017
17:54		 ГСЧС показала видео спасения собаки, пострадавшей от урагана (ВИДЕО)
06.10.2017
17:21		 Авария в Харькове: из-под земли забил 15-метровый «фонтан» (ВИДЕО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика