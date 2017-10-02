Безграмотная экономическая политика власти превращает космическую державу – Украину в продавца «товаров ягодной группы», - Вилкул

За три года, с 2013, украинский экспорт в Европу упал на 20%. Основными видами поставляемой продукции является не готовая продукция с высокой добавочной стоимостью, а сырье, прежде всего, аграрное – зерно, мед, орехи, товары ягодной группы.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Оппозиционного Блока.

«ЕС позволил Украине больше продавать меда и орехов, но ввел в октябре 2017 заградительные пошлины (60,5 евро/тонну) на продажу нашей стали в Европу. А власть не просто молчит, а еще и проталкивает отмену запрета на вывоз из Украины леса-кругляка и экспортных пошлин на металлолом.

Это уничтожит наши леса и лишит работы тысячи людей в лесообрабатывающей, мебельной и металлургической промышленности», - написал на своей странице в Фейсбук сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул.

«Чтобы работали производства, чтобы люди имели нормальные зарплаты и пенсии, чтобы остановить продолжающееся падение курса гривны, мы требуем поддерживать национальные интересы и отставивать промышленность», - подчеркнул он.

Вилкул отметил, что необходимо садиться за стол переговоров с международными партнерами и разрабатывать взаимовыгодные экономические условия сотрудничества.

«А бесконечно брать кредиты и разбазаривать национальные ресурсы – тупиковый вариант», - сказал оппозиционер.

«Всем – и еврооптимистам, и европессимистам пора стать реалистами. ЕС последовательно и жёстко защищает собственных производителей, рабочие места для своих граждан. Украина тоже должна начать отстаивать интересы национальных производителей и не терять рынки сбыта, а удерживать традиционные и развивать новые», - сказал Вилкул.

Защита и поддержка национальных производителей является одним из важнейших направлений в пакете законопроектов «Новая Индустриализация», которую оппозиционер вместе с коллегами подал в Верховную Раду. Также Вилкул выступил за полную отмену ограничивающих квот на поставку украинской продукции в Европу. На встречах с вице-президентами Европарламента – Райнером Виландом, Иоанном Мирча Пашку, Ришардом Чарнецким он подчеркивал, что Украине необходимы прагматичные отношения с ключевыми иностранными партнерами.