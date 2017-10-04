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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 13:42 | 10.10.2017
Люди должны иметь доступное лечение качественными лекарствами, - Сергей Рыбалка

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка заявил, что люди должны иметь доступное лечение качественными лекарствами.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Наша команда Радикальной партии в Днепропетровской области проверила качество выполнения программы «Доступные лекарства», согласно которой люди, имеющие сахарный диабет II степени, сердечно-сосудистые заболевания и бронхиальную астму могли получить необходимые лекарства по доступной цене.

Наша областная партийная организация проинспектировала около 300 аптек по всей Днепропетровской области. И мы увидели, что в аптеках, которые включены в перечень этой программы, является частичным или полным отсутствием определенных лекарств. В некоторых аптеках, несмотря на свободную продажу отдельных лекарств, они не отпускаются по государственной программе. Кроме этого было зафиксировано отсутствие бланков для выдачи рецептов в больницах, а сами рецепты выписывались на обычной бумаге.

Мы неоднократно общались с людьми в аптеках и получили от них многочисленные жалобы на низкое качество и эффективность лекарств, включенных в программу. Именно поэтому для проверки качества лекарств, представители нашей команды Радикальной партии закупили в разных аптеках города Кривого Рога препараты, включенные в программу, и передали на экспертизу в научно-исследовательской компании.

На основании результатов проверки, выполнение программы «Доступные лекарства» в Днепропетровской области, обратился к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и к и.о. Министра здравоохранения. Мое требование к ним состоит в безотлагательном решении проблемы выполнения программы в полном объеме. Ведь от этого страдают наши граждане. Власть должна разобраться, почему лекарства не поступают в аптеки.

Также обратился к Председателю Гослекслужбы с требованием проверить качество лекарственных средств в соответствии с полученными результатами исследования. Мы должны знать реальное качество этих препаратов, а также соответствует ли она существующим требованиям.

Результаты проверки обязательно опубликую. В случае выявленных нарушений норм качества лекарств буду обращаться в правоохранительные органы с целью привлечения виновных к ответственности. Также буду требовать от Премьера пересмотреть список лекарств по этой программе и включить в нее более качественные и эффективные препараты, которые будут действительно помогать людям. Программа должна работать на благо народа», - написал Сергей Рыбалка.
 
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Теги: Украина, здоровье

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