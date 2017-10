| Политика | 14:36 | 10.10.2017 РПЛ: в Днепропетровской области не выполняется программа «Доступные лекарства» Аптеки Днепропетровской области не выполняют правительственную программу «Доступные лекарства» в полном объеме, в результате чего граждане не могут получить доступное лечение качественными препаратами. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, глава Днепропетровской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко, член фракции РПЛ Сергей Рыбалка. Он рассказал, что РПЛ инициировала проверку выполнения в регионах программы «Доступные лекарства», согласно которой люди, имеющие сахарный диабет II степени, сердечно-сосудистые заболевания и бронхиальную астму, могут получить необходимые лекарства по доступной цене. «Наша областная партийная организация проинспектировала около 300 аптек по всей Днепропетровской области. И мы увидели, что в аптеках, которые включены в перечень этой программы, частично или полностью отсутствуют определенные лекарства. В некоторых аптеках, несмотря на свободную продажу отдельных лекарств, они не отпускаются по государственной программе. Кроме этого было зафиксировано отсутствие бланков для выдачи рецептов в больницах, а сами рецепты выписывались на обычной бумаге», - отметил С. Рыбалка. Он также добавил, что в областную организацию РПЛ регулярно поступают жалобы на низкое качество и эффективность лекарств, включенных в программу. «Именно поэтому для проверки качества лекарств представители нашей команды Радикальной партии закупили в разных аптеках города Кривой Рог препараты, включенные в программу, и передали на экспертизу в научно-исследовательской компании», - добавил депутат. На основании результатов проверки выполнения программы «Доступные лекарства» в Днепропетровской области С. Рыбалка обратился к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и к исполняющему обязанности Министра здравоохранения Ульяне Супрун. «Мое требование к ним состоит в безотлагательном решении проблемы выполнения программы в полном объеме. Ведь от этого страдают наши граждане. Власть должна разобраться, почему лекарства не поступают в аптеки», - отметил нардеп. Также Сергей Рыбалка обратился к Председателю Гослекслужбы с требованием проверить качество лекарственных средств в соответствии с полученными результатами исследования. «Мы должны знать реальное качество этих препаратов, а также соответствует ли она существующим требованиям», - добавил он. Депутат также пообещал опубликовать результаты проверки и в случае выявленных нарушений норм качества лекарств обращаться в правоохранительные органы с целью привлечения виновных к ответственности. Также в РПЛ будут требовать от Премьера пересмотреть список лекарств по этой программе и включить в нее более качественные и эффективные препараты, которые будут действительно помогать людям.

