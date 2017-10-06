Нардеп предложил признать криптовалюты финансовым активом

Народный депутат Украины, глава Днепропетровской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко, член фракции РПЛ Сергей Рыбалка считает, что наиболее действенной является модель приспособления криптовалют к уже имеющемуся законодательству.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Зарегистрировали накануне наш законопроект о стимулировании рынка криптовалют. После тщательного изучения опыта других стран, правительств и регуляторов, пришли к выводу, что нет смысла изобретать велосипед или полностью запрещая этот рынок (не сделает его прозрачным). Нет смысла изобретать для него какие-то новые правила. Наиболее действенной является модель приспособления криптовалют к уже имеющемуся законодательству. Именно поэтому предлагаем признать криптовалюты финансовым активом. Ведь именно этот раздел законодательства в Украине наиболее приспособлен к введению «крипты» в правовое поле.

У нас две задачи. Во-первых, стимулировать развитие этого рынка. Сегодня это не только возможность альтернативных инвестиций, но и потенциальный толчок для притока инновационных технологий, появления качественно новой ИТ-инфраструктуры. В первую очередь речь идет о технологии блокчейн, которая может использоваться от публичных реестров к развитию платежных систем. Украина не может оставаться в стороне технологического прогресса, поэтому государство должно активно включиться в его поддержку.

Также мы предлагаем стимулирование майнерам криптовалют в виде сниженных тарифов на электроэнергию и максимально упрощенного налогообложения. В частности, не облагать операции по инвестированию в крипто валюту, и удерживать лишь 2% сбора в Пенсионный фонд на «выходе», то есть при обратном обмене в гривну.

Вторая задача, которую должно взять на себя государство, - это лицензирование профессиональных участников рынка - бирж (которые должны получить статус финансовых учреждений). Надо защитить обычных граждан от возможных мошенничеств и злоупотреблений. Все это мы прописали в законопроекте.

Документ является отправной точкой для большой дискуссии о том, каким образом должно происходить регулирования рынка криптовалют в Украине. Несмотря на различные подходы, точно можно сказать, что мы должны всячески стараться интегрировать здесь инновационные технологии и использовать их для роста экономики, а не консервировать статус банановой республики. Именно поэтому мы в Комитете призываем всех экспертов присоединиться к обсуждению и вносить конструктивные предложения относительно данного законопроекта, а также других документов, которые будут способствовать развитию этого сектора и защиты интересов всех участников процесса - от профессионалов до простых граждан», - написал нардеп.