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| Политика | 09:48 | 11.10.2017
Нардеп предложил признать криптовалюты финансовым активом

Народный депутат Украины, глава Днепропетровской областной организации Радикальной партии Олега Ляшко, член фракции РПЛ Сергей Рыбалка считает, что наиболее действенной является модель приспособления криптовалют к уже имеющемуся законодательству.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Зарегистрировали накануне наш законопроект о стимулировании рынка криптовалют. После тщательного изучения опыта других стран, правительств и регуляторов, пришли к выводу, что нет смысла изобретать велосипед или полностью запрещая этот рынок (не сделает его прозрачным). Нет смысла изобретать для него какие-то новые правила. Наиболее действенной является модель приспособления криптовалют к уже имеющемуся законодательству. Именно поэтому предлагаем признать криптовалюты финансовым активом. Ведь именно этот раздел законодательства в Украине наиболее приспособлен к введению «крипты» в правовое поле.

У нас две задачи. Во-первых, стимулировать развитие этого рынка. Сегодня это не только возможность альтернативных инвестиций, но и потенциальный толчок для притока инновационных технологий, появления качественно новой ИТ-инфраструктуры. В первую очередь речь идет о технологии блокчейн, которая может использоваться от публичных реестров к развитию платежных систем. Украина не может оставаться в стороне технологического прогресса, поэтому государство должно активно включиться в его поддержку.

Также мы предлагаем стимулирование майнерам криптовалют в виде сниженных тарифов на электроэнергию и максимально упрощенного налогообложения. В частности, не облагать операции по инвестированию в крипто валюту, и удерживать лишь 2% сбора в Пенсионный фонд на «выходе», то есть при обратном обмене в гривну.

Вторая задача, которую должно взять на себя государство, - это лицензирование профессиональных участников рынка - бирж (которые должны получить статус финансовых учреждений). Надо защитить обычных граждан от возможных мошенничеств и злоупотреблений. Все это мы прописали в законопроекте.

Документ является отправной точкой для большой дискуссии о том, каким образом должно происходить регулирования рынка криптовалют в Украине. Несмотря на различные подходы, точно можно сказать, что мы должны всячески стараться интегрировать здесь инновационные технологии и использовать их для роста экономики, а не консервировать статус банановой республики. Именно поэтому мы в Комитете призываем всех экспертов присоединиться к обсуждению и вносить конструктивные предложения относительно данного законопроекта, а также других документов, которые будут способствовать развитию этого сектора и защиты интересов всех участников процесса - от профессионалов до простых граждан», - написал нардеп.
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