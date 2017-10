| Политика | 10:00 | 11.10.2017 Президент Порошенко огласил конкурс на занятие 3 вакантных должностей председателей РГА на Днепропетровщине Согласно распоряжению Президента Украины Петра Порошенко №187/2017-рп от 7 октября, объявлен конкурс на занятие вакантных должностей председателей райгосадминистраций. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на сайт Президента. В Днепропетровской области конкурс объявлен в Магдалиновском, Новомосковском и Томаковском районах. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

