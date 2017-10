| Политика | 08:47 | 12.10.2017 Пенсионной реформой, которая сегодня вступила в силу, власть обрекла на нищету миллионы нынешних и будущие поколения пенсионеров, - Вилкул Сегодня, 11 октября, вступила в силу принятая провластной коалицией пенсионная реформа, согласно которой необходимый для выхода на пенсию страховой стаж повышен с 15 до 25 лет в 2018-м, и до 35 лет в 2028 году. Это вызовет повышение пенсионного возраста и лишит пенсии миллионов украинцев, у которых нет необходимого страхового стажа. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу Оппозиционного Блока. Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока Александр Вилкул отметил: «Пенсионная реформа – это чистой воды афера. Под видом якобы повышения пенсий, которые правительство итак обязано было индексировать, власть увеличила в разы страховой стаж и обрекла на нищету миллионы нынешних и будущие поколения пенсионеров. Мы все помним условия труда в начале 90-х, когда люди были вынуждены работать без оформления, чтобы прокормить свои семьи. У многих из них не наберется необходимого стажа, так что им теперь с голоду умереть?». Так, средний уровень безработицы по некоторым годам (1998-2000 гг.) достигал 11,6%, а по возрастной группе 18-24 года 25% – 25,7% (по оценке Международной Организации Труда). Однако, даже эти официальные показатели, которые являются большими, не показывают всего масштаба проблемы тех лет. Кроме этого, учет страхового стажа в Украине ведется лишь с июля 2000 года, поэтому даже официально работавшим будет сложно представить документы с бывшего места работы за период до 2000 года, поскольку значительная часть предприятий 90-х уже исчезла. В группу риска попадают, прежде всего, работники сельского хозяйства, строители, рыночные торговцы, самозанятые лица, «заробитчане». Нардеп подчеркнул, что Оппозиционный Блок на протяжении трех лет системно выступал за увеличение пенсий в соответствии с реальной инфляцией, но не по принципу власти «у одних забрать, а другим добавить по «три копейки». «Повышать пенсии нужно за счет работающей экономики, создания новых рабочих мест и высоких зарплат. Тогда будут отчисления в Пенсионный фонд, тогда будут достойные пенсии», - сказал он. Кроме того, так называемое нынешнее «осовременивание» пенсий будет моментально съедено инфляцией. «Как старику прожить на минимальную пенсию, которую власть повысила с 1312 до 1452 грн, если коммуналка выросла в разы, цены на продукты и лекарства выросли более чем в 2 раза (а пенсии за четыре года проиндексированы на 38%)? Вместе с коллегами из Оппозиционного Блока мы будем добиваться отмены пенсионной реформы в ее нынешнем виде, чтобы обеспечить людям достойные выплаты», - отметил нардеп. Он также добавил, что в разработанном оппозиционерами альтернативном проекте бюджета на 2018 год предлагается увеличить пенсии до 3500 грн. «И сделать это можно за счет работающей экономики и сокращения финансирования на содержание раздутых аппаратов госчиновников и силовых структур», – сказал Александр Вилкул. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

