| Политика | 08:58 | 12.10.2017 Бюджетная политика правительства приведет к уничтожению профессионально-технического образования в Украине, - Сергей Рыбалка Народный депутат Украины от фракции Радикальной партии Олега Ляшко, председатель Днепропетровской областной организации РПЛ Сергей Рыбалка возмущен намерением правительства с 1 января 2018 года переложить финансирование профессионально-технических учебных заведений с государственного на местные бюджеты. Он убежден, что это приведет к их уничтожению. Такую позицию он высказал, выступая на сессии Днепропетровского областного совета. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу политика. «Недопустимо перекладывать финансирование техникумов с государственного на местные бюджеты. Ведь от этого пострадают почти полсотни техникумов и колледжей Днепропетровщины, которые вынуждены будут закрыться. Такая бюджетная политика правительства приведет к уничтожению профессионально-технического образования в Украине», - заявил Сергей Рыбалка. Он подчеркнул, что в Днепропетровской области вдвое больше заведений профессионально-технического образования, чем в любой другой области. В комментарии журналистам народный депутат сказал, что местные бюджеты не смогут справиться с такой нагрузкой, поскольку в перечне первоочередных потребностей, скорее всего, будет финансирование дороги или канализации, чем техникума. Он считает, что сельский или городской совет не в состоянии просчитать потребность в профессиональных рабочих кадрах в перспективе даже трех-пяти лет при отсутствии видения стратегии развития региона или отрасли в целом для Украины и в перспективе развития мировой экономики. «Если мы не изменим ситуацию, то получим медленную смерть большинства из этих учебных заведений. Уже через несколько лет наши днепропетровские предприятия не смогут привлекать квалифицированный персонал, а значит производить качественную промышленную продукцию, больше экспортировать, обеспечивая благосостояние жителей области и всей страны. Скажу откровенно – это очередной страшный удар по промышленному потенциалу Украины! Посмотрите на опыт любого успешного государства – все они делают ставку на техническое образование для развития собственных технологий», - отметил Сергей Рыбалка. Для решения этой проблемы депутат предложил создать рабочую группу, в которую войдут представители всех фракций в Днепропетровском облсовете, чтобы наработать предложения относительно финансирования учреждений профессионально-технического образования в области и ремонта автодорог. «Эти предложения должны быть подготовлены в кратчайшие сроки, до начала рассмотрения проекта госбюджета на 2018 год в сессионном зале парламента. От команды Радикальной партии готов отстаивать важные вопросы жителей области в рабочей группе. Мы должны совместно продумать тактику нашей работы, чтобы максимально эффективно отстоять интересы родной Днепропетровщины в бюджетном процессе 2018 года », - резюмировал Сергей Рыбалка.

