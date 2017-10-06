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| Политика | 11:17 | 12.10.2017
Финансирование профтехобразовательных учреждений за счет местных бюджетов сегодня невозможно, - Сергей Рыбалка

11 октября, председатель комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка выступил на сессии Днепропетровского областного совета. Народный депутат призвал депутатов сформировать общую позицию касательно госбюджета на 2018 год.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Сергей Рыбалка акцентировал внимание на двух главных проблемах: финансировании профтехобразовательных учреждений области и субвенциях на ремонт дорог:

«Проанализировав проект документа, могу сказать, что уже сейчас я вижу две проблемы, на которые нужно обратить внимание. Первая: в 2018 году Кабинет Министров собирается выделить 26 млрд грн на ремонт дорог. Это беспрецедентная сумма, и мы должны знать, сколько будет выделено на Днепропетровскую область и на какие дороги пойдут эти деньги.

Второй вопрос – это финансирование профтехобразовательных учреждений, ведь согласно закону, со следующего года это возлагается на местные бюджеты. Из-за этого более 50 техникумов и колледжей в регионе могут закрыться. Общаясь с руководителями ПТУ и техникумов, депутатами, государственными служащими, мы понимаем, что финансировать их с местного бюджета сегодня невозможно. У нас самая большая промышленная область, и мне бы очень хотелось, чтобы эти учреждения сегодня работали, чтобы дети учились, ведь это – наше будущее.

Я предложил создать рабочую группу, в которую войдут представители всех фракций в облсовете, и разработать предложения относительно решения проблемы с дорогами и финансированием учреждений профессионально-технического образования в области. Эти предложения должны быть подготовлены в кратчайшие сроки, до начала рассмотрения проекта госбюджета на 2018 год в сессионном зале парламента», - рассказал Сергей Рыбалка.
 
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Теги: Украина, бюджет, Днепропетровщина

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