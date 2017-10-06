На сессии Днепропетровского облсовета Сергей Рыбалка призвал депутатов сформировать общую позицию касательно бюджета на 2018 год (ВИДЕО)

Как сообщалось ранее, 11 октября народный депутат Украины, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка выступил на сессии Днепропетровского областного совета. Он напомнил о том, что приближается голосование за бюджет 2018 года и призвал депутатов сформировать общую позицию по данному вопросу.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

Сергей Рыбалка акцентировал внимание на двух главных проблемах: финансировании профтехобразовательных учреждений области и субвенциях на ремонт дорог.

