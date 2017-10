| Политика | 14:05 | 13.10.2017 Финкомитет Рады настаивает на усилении ответственности и увеличении прозрачности НБУ Комитет ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности планирует вынести в сессионный зал проект закона №5257 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения прозрачности деятельности Национального банка Украины и повышения его ответственности перед обществом» в ближайшее время. Об этом, в ходе заседания круглого стола, посвященного обсуждению положений законопроекта, заявил глава Комитета Сергей Рыбалка. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу народного депутата. «В ближайшие две-три недели мы планируем провести финансовый день в Раде, в ходе которого намерены вынести на голосование и этот законопроект. Моя точка зрения – этот законопроект базируется на лучшем опыте мировых центральных банков, в том числе и опыте ФРС США. Опыт нам показал, что нужно кардинально увеличивать прозрачность Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов», - отметил С. Рыбалка. По его словам, на сегодняшний день реформы финансового сектора в парламенте, к сожалению, в виде законопроектов не принимаются. «Даже те законопроекты, которые имеют «гриф» МВФ, не проходят в зале и не набирают достаточное количество голосов. Два года назад мы по требованию МВФ принимали законопроект о Нацбанке, в котором дали регулятору беспрецедентные полномочия, чтобы решать вопросы в банковском секторе. Но осталось много пробелов, которые нам надо исправить. Например, у нас уже год как работает Совет при Нацбанке, но в действующем законе он много за что отвечает, но не может влиять на какие-то процессы. Я считаю, что это тоже надо исправить. Также надо создать систему контроля за действиями правления Нацбанка. Это предусмотрено Конституцией, но не реализовано в законе», - отметил глава комитета. С. Рыбалка подчеркнул, что законопроект №5257 был разработан в рамках Стратегии развития банковского сектора до 2020 года, подготовленной и утвержденной комитетом и рекомендованной для реализации Правительству, Парламенту и Нацбанку. «Есть мнение, что мы отбираем у Нацбанка полномочия, ограничиваем их действия или как-то хотим влиять на правление НБУ. Я хочу подчеркнуть, что все наоборот. Мы увеличиваем независимость Нацбанка и его институциональную способность. Потому, что Совет НБУ – это часть самого Национального банка. Не надо путать независимость и бесконтрольность или безответственность – это разные вещи», - подчеркнул С. Рыбалка. «Мне бы хотелось, чтобы Нацбанк тоже понимал, какие у него есть показатели, за которые он ответственен. А сегодня у НБУ нет ни показателей, ни механизмов, за которые либо глава, либо заместители правления несли бы ответственность. В том числе и персональную ответственность. Ее нет. В новом проекте мы предлагаем механизм реализации конституционных полномочий Совета НБУ. Я считаю, что этим мы усилим прозрачность Нацбанка», - добавил он. По его словам, главной целью НБУ должен быть экономический рост и предоставление бизнесу доступного кредитования для дальнейшего запуска экономики, а стабильность цен и всей банковской системы – важные базовые механизмы и условия для обеспечения роста экономики. На сегодняшний день законопроект включен в повестку дня текущей сессии парламента. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

