| Политика | 15:51 | 16.10.2017 Рабинович: Поднятие тарифов ставит правительству вопрос – порвать с МВФ или порвать с народом Украины Лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович считает, что правительство запугивает народ разрывом отношений с МВФ. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе партии. «Лжецы во власти попросту запуталась в том, что обещали народу Украины не повышать коммунальные тарифы. Ранее премьер Гройсманзаявил, что они повышаются в последний раз – онтвердо заверял нас в этом!.. Теперь же министр Данилюк, который ведет переговоры с МВФ, заявляет, что Международный валютный фонд требует поднять тарифы еще на 19%. В итоге Кабмин все равно повысит тарифы на 4,5-5%, чтобы МВФ снова дал очередной кредит. Правительство запугивает народ разрывом отношений с МВФ, что якобы подорвет нашу экономику. Получается, что власти необходимо либо разорвать отношения с МФВ, либо с народом Украины…», – считает народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

«Очевидно, что очередного поднятия тарифов люди просто не выдержит – пусть правительство определится: рвать с МВФ или рвать с народом Украины!», – призвал политик.



«Непоследовательность и жадность правительства затмевает разум! Например, после того как в Украине снизилась добыча коксующегося угля, власть решила закупать его в США. В результате маржа на перевозку закладывается в вышеупомянутые тарифы, которые поднимают на 80%... В то же время, показатели торговли с РФ возросли в 5 раз за последние 4 года. В этом году мы фиксируем рекордный приток инвестиций из России. Почему же власть решила закупать на другом конце планеты, если мы полноценно торгуем с Россией? Почему это антинародное правительство решило, что целесообразней отнять последний кусок хлеба у собственных граждан, поднимая тарифы для населения?», – задался вопросом народный депутат.



«Я сейчас, готовя экономическую программу партии «За життя» и сверяя ее со многими специалистами, встречаюсь с виднейшими экономистами и бизнесменами мира, много изучаю опыт выхода из кризиса стран Ближнего Востока, Латинской Америки, других стран, систему работы МВФ… И я теперь понимаю, что нынешняя власть понятия не имеет, как проводить реальные реформы в Украине. То, что они делают, не имеет никого отношения к преобразованию нашей страны в цивилизованное государство с развитой экономикой! Надо не тарифы повышать, а покупательную способность населения, надо освобождать бизнес, надо давать молодежи надежду на будущее, а пожилым людям – достойную старость, надо строить Европу в Украине, превращать страну в сильную, нейтральную, независимую, в «Швейцарию Восточной Европы»!», – резюмировал Вадим Рабинович.

