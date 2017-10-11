Вилкул: Вместо того чтобы распустить этот парламент, власть производит так называемые реформы, которые только ухудшают жизнь людей

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул, выступая с трибуны Верховной Рады сообщил, что вместо того чтобы распустить этот парламент, власть производит так называемые реформы, которые только ухудшают жизнь людей.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«Сегодня Рада начала свою работу только благодаря подземному переходу, по которому провластные депутаты пришли в зал. Тысячи людей окружили парламент. Это те люди привели вас к власти три года назад, а сегодня не просто не хотят вас пускать в зал, они хотят вас отсюда выкинуть. Все понимают, что вы их обманули, а лозунги были ложью. Цель была в одном - дорваться к коррупционным схемам. Вместо того, чтобы распустить этот парламент, власть производит так называемые реформы, которые только ухудшают жизнь людей», - сообщил Вилкул.

