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| Политика | 12:26 | 18.10.2017
Мы будем завтра голосовать за снятие депутатской неприкосновенности, - Вилкул

«Неприкасаемых быть не должно», - подчеркнул сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу политической силы.

«Однако, напоминаю, - сказал он во время выступления, - ни те, кто сейчас сидит в президиуме, ни те депутаты, которые сегодня находятся у власти, никогда не голосовали за снятие депутатской неприкосновенности, когда были в оппозиции. Ни в президентство Кучмы, ни в президентство Януковича, ни в президентство Ющенко, никогда. И цеплялись за эту депутатскую неприкосновенность ногами, когтями, зубами… Цеплялись как могли».

Вилкул подчеркнул, что ОппоБлок проголосует в четверг, 19 октября 2017 года, за снятие депутатской неприкосновенности: «Несмотря на то, что сегодня в оппозиции находимся мы, и против нас фальсифицируют дела, нас незаконно прослушивают, нам терроризируют семьи, мы приняли решение для изменения политической модели, для будущего Украины, завтра проголосовать за снятие неприкосновенности с народных депутатов в первом чтении.

Но, уважаемые коллеги, хочу сказать следующее. До того, как этот вопрос будет вынесен в зал для голосования во втором чтении, мы настаиваем, чтобы в зал были вынесены законы о снятии окончательной неприкосновенности с судей, о снятии неприкосновенности с президента, закон об импичменте президента, закон о следственных комиссиях – реально следственных комиссиях – для того, чтобы у нас не было неприкасаемых в государстве. И тогда мы проголосуем за это во втором чтении».
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