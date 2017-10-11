В бюджете-2018 нет стратегии на уменьшение государственного долга, - Сергей Рыбалка

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка написал в блоге, что в проекте Государственного бюджета Украины на 2018 год предусмотрено дальнейшее наращивание государственного долга без перспектив его уменьшения, или хотя бы стабилизации, передает «Обозреватель».

«Кроме меморандума с МВФ мы не видим собственной стратегии Правительства для снижения зависимости от внешних кредитов. Зато видим только новые заимствования и перекладывание долгов на следующие поколения », - отметил он.

Так, по словам Рыбалка, в проекте госбюджета на 2018 год государственный долг предлагается нарастить на 176 млрд грн, гарантированный государством - на 168 млрд грн.

«То есть нашим детям и внукам предлагается« определить» еще около 344 млрд грн дополнительных обязательств.

В переводе на простой язык это свидетельствует о двух пагубных тенденции: никто не собирается повышать эффективность использования средств налогоплательщиков и никто не собирается особо стимулировать развитие экономики с целью увеличения налоговых поступлений», - отмечает председатель финкомитета Рады.

По его словам, формально заложенные 200 млн грн на создание экспортно-кредитного агентства никоим образом «не сделают погоды для активизации кредитования, о каких-либо программы стимулирования малого и среднего бизнеса вообще не идет».

«Более того, мы видим, что даже несмотря на принятие соответствующего закона, создание таких структур затягивается на неопределенное время», - добавил он.

По мнению народного депутата, формальный дефицит бюджета, заложенный на уровне в 88 млрд грн, Может еще больше вырасти. «Например, если Фонд госимущества так же« успешно », как в этом году, и все предыдущие годы, будет выполнять программу приватизации. В проекте на него возложена миссия в 2018 года собрать 22,5 млрд грн, Что представляется нереальным. В этом году не смогут собрать даже больше 10% от запланированного», - подчеркнул Рыбалка.

По его словам, подобные «дыры» спрятаны по всему проекту госбюджета. Например, в виде реструктуризации более 7 млрд грн. обязательств Украины по делам, проигранных в Европейском суде по правам человека.

