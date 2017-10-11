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| Политика | 15:26 | 18.10.2017
Украинцы не должны выносить последнее из дома на лечение, - Олег Ляшко (ВИДЕО)

Лидер Радикальной партии, народный депутат Олег Ляшко обратился к депутатам, которые поддерживают медицинскую реформу.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу политика.

«Вчера вы так настойчиво кричали, что надо выйти к людям. Я вам предлагаю тоже: пойдите к людям и спросите у них, поддерживают ли они эту реформу. Наша команда осознает настоятельную необходимость медицинской реформы. Но ее целью должно быть не сокращение расходов госбюджета и перекладывание расходов на карманы украинцев, то есть, фактически легализация поборов, не сокращение врачей и закрытия больниц, а наоборот - доступность и высокое качество медицинских услуг, особенно для людей с низкими доходами, которых сейчас в Украине большинство», - отметил он.

Народный депутат рассказал, какую альтернативу медицинской реформе правительства предлагает его политическая сила.

«Наша альтернатива: страховая медицина для тех, кто может за себя заплатить, и оплата медицинских услуг из государственного бюджета тем, кто в этом нуждается. А главное - это повышение зарплат и пенсий украинцев, чтобы у них хватало денег на элементарные нужды », - подытожил Ляшко.
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