| Политика | 15:26 | 18.10.2017 Украинцы не должны выносить последнее из дома на лечение, - Олег Ляшко (ВИДЕО) Лидер Радикальной партии, народный депутат Олег Ляшко обратился к депутатам, которые поддерживают медицинскую реформу. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу политика. «Вчера вы так настойчиво кричали, что надо выйти к людям. Я вам предлагаю тоже: пойдите к людям и спросите у них, поддерживают ли они эту реформу. Наша команда осознает настоятельную необходимость медицинской реформы. Но ее целью должно быть не сокращение расходов госбюджета и перекладывание расходов на карманы украинцев, то есть, фактически легализация поборов, не сокращение врачей и закрытия больниц, а наоборот - доступность и высокое качество медицинских услуг, особенно для людей с низкими доходами, которых сейчас в Украине большинство», - отметил он. Народный депутат рассказал, какую альтернативу медицинской реформе правительства предлагает его политическая сила. «Наша альтернатива: страховая медицина для тех, кто может за себя заплатить, и оплата медицинских услуг из государственного бюджета тем, кто в этом нуждается. А главное - это повышение зарплат и пенсий украинцев, чтобы у них хватало денег на элементарные нужды », - подытожил Ляшко.

