| Политика | 13:37 | 19.10.2017 После смены власти мы отменим все эти геноцидные реформы, - Вилкул Провластная коалиция Верховной Рады продавила принятие античеловеческой медицинской реформы. Оппозиционный Блок проголосовал против. Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул в эфире телеканала NewsOne сказал: «Власть продолжает уничтожение украинского народа, принимая геноцидные реформы - чтобы люди не доживали до пенсии, чтобы были низкообразованными, а теперь еще ввели и платную медицину». Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу политической силы. «Три с половиной года они выкачивают деньги из людей путем повышения коммунальных тарифов. Что это, как не выкачка денег из людей? Теперь приняли так называемую медицинскую реформу, которая вообще никакая не реформа. Это механизм массового закрытия больниц в селах, малых и больших городах», - сказал Вилкул. Оппозиционер подчеркнул, что создание в рамках медреформы Национальной службы охраны здоровья – это очередная многомиллиардная коррупционная схема. «Власть рассказывает всем о децентрализации. Какая это децентрализация, если этой Службой они забрали деньги у каждого села, у каждого города, у каждой области деньги и будут теперь их сами делить через одну структуру. 97 миллиардов – это страшные деньги! Что это как не коррупция? Что это как не создание коррупционного механизма? Могу сказать одно: к сожалению, эту реформу продавили. Но когда на выборах эта власть уйдет, когда эту власть люди снесут, мы отменим все эти геноцидные реформы», - подчеркнул нардеп. Вилкул отметил, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун должна быть уволена: «Эта госпожа, которая называет себя исполняющим обязанности министра, Супрун – на самом деле это санитарка, у нее диплом санитарки, которую спустили нам на парашюте, продолжает добивать нашу медицину. В прошлом году, по данным ООН, самый низкий уровень вакцинации – в Украине. У нас в стране опять начались такие болезни как столбняк, ботулизм, которые все нормальные страны вообще забыли. Супрун наделала столько зла в отрасли, что ее надо было вынести вперед ногами еще в прошлом году. Но власть ее зачем-то держит. Наверное для того, чтобы создать этот орган, забрать 97 млрд у территориальных громад, сконцентрировать их у себя и разделить между собой. И позакрывать больницы для того, чтобы меньше денег тратить!». Для защиты людей оппозиционер предложил ввести медицинское страхование за счет работодателя.

