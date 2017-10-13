Команда Радикальной партии поддерживает законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, - Сергей Рыбалка

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка заявил, что команда Радикальной партии поддерживает законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Также мы требуем принять наши законы о временных следственных комиссиях и об импичменте президента. Эти документы позволят расследовать преступные действия власти и контролировать их работу.

Перед законом все должны быть равны: депутаты, судьи, прокуроры, чиновники и Президент Украины. В нашем государстве не должно быть неприкасаемых!», - отметил политик.

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