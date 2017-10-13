Закон о финансовой реструктуризации не выполняется - Сергей Рыбалка

Уровень проблемных кредитов в банках остается беспрецедентно высоким и требуют списания или реструктуризации. В то же время принятый более года назад Закон Украины «О финансовой реструктуризации» не выполняется. Об этом заявил Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка по итогам совещания в комитете с участием представителей Министерства финансов, Министерства экономики, Наблюдательного совета по вопросам организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации и государственных банков.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Сергея Рыбалка.

«За последний год реструктуризация проведена лишь на 1,5 миллиарда гривен со всей суммы проблемных кредитов в 582 миллиардов гривен. А это капля в море. Участие государственных банков в этом вопросе достаточно слабое. Мы видим работу только Ощадбанка. Работа других государственных банков недостаточна. Неудовлетворительной является работа государственных предприятий, которые не хотят предоставлять информацию о своей задолженности Министерству экономики. Такая ситуация является одной из главных причин отсутствия кредитования и крайне слабого экономического роста», - сообщил Сергей Рыбалка журналистам.

Именно поэтому, по словам главы финансового комитета, было принято решение усилить работу государственных банков и Секретариата Наблюдательного совета по вопросам организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации, чтобы как можно быстрее провести реструктуризацию 70% проблемных кредитов, которые есть в госбанках, государственных предприятиях и коммерческих банках.

«Министерство экономики в ближайшее время должно провести с Секретариатом Наблюдательного совета совещание, на котором четко определить перечень госпредприятий с проблемными кредитами. Мы решили объединить усилия с Секретариатом Наблюдательного совета, Министерством финансов, Министерством экономики и государственными банками для выполнения закона «О финансовой реструктуризации». Мы должны сделать все, чтобы как можно быстрее уменьшить количество токсичных активов, которые есть в госбанках, государственных предприятиях и коммерческих банках», - отметил Сергей Рыбалка.

«Мы с коллегами по фракции Радикальной партии убеждены, что только после этого мы сможем запустить экономику в нашей стране и сделать доступным кредитования», - резюмировал народный депутат.

