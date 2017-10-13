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| Политика | 15:58 | 20.10.2017
Власть узаконила массовое уничтожение украинцев, - Вилкул прокомментировал принятые Радой «реформы»

«Геноцидные реформы узаконили массовое уничтожение украинцев», - сказал сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул в комментарии одному из телеканалов.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу политической силы.

«Медицинская реформа – путь на тот свет для тех, кто не сможет заплатить десятки тысяч гривен даже за простейшую операцию, а это абсолютное большинство населения.

Реформа образования лишает будущего молодежь, которую превращают в неквалифицированную рабочую силу.

Пенсионная реформа – афера, которая для нынешних пенсионеров незначительно повышает пенсию, при том, что это повышение будет «съедено» инфляцией. Однако, она лишает возможности миллионы украинцев среднего возраста получить пенсию в будущем: из-за повышения страхового стажа с 15 до 35 лет будет фактически повышен возраст выхода на пенсию до 67 лет. А до таких лет многие просто не доживут.

«Перепись населения в 2020 году покажет всему миру масштабы трагедии, но часть итогов работы этой власти с 2014 года уже видны», - подчеркнул оппозиционер.

Он отметил, что нежелание власти прекратить войну и восстановить экономику уже выкинуло 8 млн человек из страны - они стали «гастарбайтерами», чтобы хоть как-то прокормить свои семьи.

Полтора миллиона беженцев с Донбасса с трудом выживают, не получив от страны реальной помощи. Государство дает всего 442 грн в месяц на трудоспособного человека, который из-за войны лишился всего, а в условиях галопирующего роста безработицы не может найти работу.

«Вот так выглядит реальная Украина, которую лишают будущего и добивают коррупцией, высокими тарифами и ценами.

После смены власти мы отменим эти реформы. Нашими приоритетами является восстановление мира, поддержка экономики, снижение тарифов и наведение порядка», - подчеркнул Вилкул.
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