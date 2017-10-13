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| Политика | 16:53 | 20.10.2017
Для мародеров в структурах Минобороны нужно вернуть смертную казнь, - Вадим Рабинович

Минувшая политическая неделя была довольно бурной. НАБУ раскрыли схему растраты 149 млнгривен в Минобороны, в результате чего были задержаны замминистра обороны и директор департамента госзакупок.
«Прежде, чем выделять сотни миллионов гривен на боеприпасы, нужно посадить коррупционеров в Минобороны. Этих мародеров нужно не просто сажать за решетку, поскольку у нас военное время, вся страна работает на это, отдает последнее — для них нужно вернуть смертную казнь». Такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович, комментируя в прямом эфире телеканала NewsOne последние скандалы вокруг военного ведомства.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу партии.

«После происшествия в Калиновке, в результате чего было уничтожено более 32 тыс. тонн снарядов, Кабмин решил… выделить 100 млн гривенМинобороны на закупку новых боеприпасов. И это при том, что НАБУ ведет расследование против замминистра Павловского, которого подозревают в коррупции!».

«Подобная калиновской трагедия произошла недавно в Балаклее. Но вместо того, чтобы наказать виновных, командир части Владимир Скляр, был… повышен в звании и переведен в Киев. Поэтому в таких условиях выделять 100 млн гривен, которые были отобраны у пенсионеров, непонятно на что — это просто преступление!», — констатировал народный депутат.

Впрочем, Вадим Рабинович уверен - «если бы не НАБУ, то нашу страну, наверное, разворовали уже до конца».

«Сытник и НАБУ – это наше спасение, потому что его боятся. Даже стоящие у власти. Они в НАБУ немало хорошего сделали, а еще больше им предстоит сделать! Бюро хотя бы не дает этому коррупционному болоту спать спокойно! Я уверен, что самое страшное – это мародерство в воюющей стране. И для таких я бы вернул смертную казнь», — резюмировал Вадим Рабинович.
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