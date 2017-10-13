Станислав Жолудев, глава Комитета избирателей Украины о досрочном прекращением полномочий секретаря Вячеслава Мишалова

Глава Комитета избирателей Украины Станислав Жолудев о досрочном прекращением полномочий секретаря Вячеслава Мишалова, передает Gorod.dp.ua.



«Добровольная отставка Вячеслава Мишалова - это цивилизованное решение. За последние время уже экс-секретарь несколько заигрался и это создало напряжение внутри депутатского корпуса.

Спровоцированные им коррупционные скандалы создали городскому совету Днепра дурную славу, которая быстро разнеслась по всей стране.

Прекращение его полномочий было лишь вопросом времени. И кардинально решить его был готов мэр Днепра Борис Филатов.

Должность секретаря городского совета должна объединять вокруг себя депутатов и направлять их в единое русло - для развития города и выполнения обещаний перед избирателями.

Очевидно, что после досрочного прекращения полномочий секретаря работа городского совета останется стабильной. В ближайшее время депутатские группы и фракций проведут необходимые консультации, чтобы выбрать достойного претендента на эту должность», - рассказал он.