Заявление фракции «Наш край» Днепровского городского совета в связи с досрочным прекращением полномочий секретаря Вячеслава Мишалова, - СМИ

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Заявление фракции «Наш край» Днепровского городского совета в связи с досрочным прекращением полномочий секретаря Вячеслава Мишалова, передает Gorod.dp.ua
«Уверены, что секретарь принял правильное решение. Его добровольный уход стал примером того, как нужно признавать свои ошибки. В сложившейся ситуации каждый должен сделать выводы, чтобы в будущем избежать промахов.
Работа секретаря городского совета - ответственная должность. Уверены, что её займёт достойный представитель одной из фракций.
Со своей стороны мы готовы и дальше всячески содействрвать конструктивной работе депутатского корпуса в городском совете. Вместе с мэром Борисом Филатовым мы будем работать на благо наших избирателей - всех жителей Днепра», - говорится в сообщении.