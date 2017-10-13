| Политика | 15:34 | 22.10.2017 Заявление фракции «Наш край» Днепровского городского совета в связи с досрочным прекращением полномочий секретаря Вячеслава Мишалова, - СМИ Заявление фракции «Наш край» Днепровского городского совета в связи с досрочным прекращением полномочий секретаря Вячеслава Мишалова, передает Gorod.dp.ua «Уверены, что секретарь принял правильное решение. Его добровольный уход стал примером того, как нужно признавать свои ошибки. В сложившейся ситуации каждый должен сделать выводы, чтобы в будущем избежать промахов.

Работа секретаря городского совета - ответственная должность. Уверены, что её займёт достойный представитель одной из фракций.

Со своей стороны мы готовы и дальше всячески содействрвать конструктивной работе депутатского корпуса в городском совете. Вместе с мэром Борисом Филатовым мы будем работать на благо наших избирателей - всех жителей Днепра», - говорится в сообщении. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Теги: бюджет ������� �������� ������� Loading...

