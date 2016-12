| Общество | 08:59 | 22.12.2016 Последняя возможность увидеть: в Днепре завершается выставка всемирно известной Марии Примаченко Более 100 работ украинки, которая поразила весь мир. В Днепре заканчивается выставка одной из самых известных художниц ХХ века Марии Примаченко. Последняя возможность лично познакомиться с причудливыми зверями, увидеть фантастические цветы и почувствовать праздник цвета - четверг, 22 декабря. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. В этом году в Днепре впервые организовали выставку Марии Примаченко. На ней - картины из киевского Национального музея украинского народного декоративного искусства, который сохраняет уникальную коллекцию творчества художницы. Экспозицию фантастических работ народного мастера дополняют работы в эмали от украинских эмальеров. Завтра - последняя возможность получить порцию художественного позитива. Выставка завершается 22 декабря. Место встречи - Музей украинской живописи, который находится по адресу: г. Днепр, Троицкая площадь, 5-А. Телефон для справок: (0562) 32-04-31, (096) 610 37 96, (099) 068 31 68. Мария Примаченко родилась в 1909 году в селе Болотня под Киевом. Там и прожила всю жизнь - скромно, с равнодушием к материальным ценностям. С детства боролась с тяжелой болезнью - полиомиелитом. Не имея никакого специального образования, Мария Примаченко стала одним из самых гениальных художников XX века. Ее называли звездой «наивного искусства» или «народного примитива». Картины Примаченко - это мир фантазии, который вдохновляет даже в зрелом возрасте сохранять в душе ребенка. Выставки художницы с успехом проходили в Варшаве, Праге, Париже, Софии, Монреале.

