Порошенко подписал указ о помиловании осужденных

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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №561/2016 от 20 декабря о помиловании девяти осужденных.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе главы государства.
«Рассмотрев ходатайство о помиловании лиц, осужденных судами Украины, предложения Комиссии по вопросам помилования и принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личность осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещения нанесенного ущерба и устранения причиненного ущерба, мнение органов и учреждений исполнения наказаний, наблюдательных комиссий о целесообразности помилования и другие обстоятельства, в соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины постановляю помиловать: фамилии 9 человек», - говорится в Указе.