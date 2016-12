| Общество | 10:21 | 22.12.2016 Порошенко подписал указ о помиловании осужденных Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №561/2016 от 20 декабря о помиловании девяти осужденных. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе главы государства. «Рассмотрев ходатайство о помиловании лиц, осужденных судами Украины, предложения Комиссии по вопросам помилования и принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личность осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещения нанесенного ущерба и устранения причиненного ущерба, мнение органов и учреждений исполнения наказаний, наблюдательных комиссий о целесообразности помилования и другие обстоятельства, в соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины постановляю помиловать: фамилии 9 человек», - говорится в Указе. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Украина Новости Тизерная реклама Loading...

