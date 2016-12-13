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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:36 | 22.12.2016
118 школ области на дополнительных каникулах из-за гриппа, - ДнепрОГА

В отдельных школах Днепропетровщины продолжается карантин - учебный процесс из-за заболевания учеников приостановили в 118 учебных заведениях и 205 отдельных классах. На вынужденных каникулах почти 46 000 детей. Это около 15% от общего количества школьников.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Почти неделю не работают все 43 школы в городе Каменском. На вынужденные каникулы более 23000 детей отправили 16 декабря.

Среди районов области больше всего учебных заведений закрыто в Криничанском -15 школ и 4 класса. На каникулах почти 2000 учеников. Полностью приостановлены занятия до 23 декабря в Петриковском районе. Там на карантине - 12 школ из более чем 2 тыс. детей.

В общем, на карантин закрыли школы в 4-х городах, 11-х районах и 4-х теробщинах области. Не работает почти 13% общеобразовательных учебных заведений региона.

Решение о приостановлении обучения школы принимают самостоятельно, согласовывая с местными органами управления. Если на занятиях отсутствуют более 20% учеников, учебные заведения закрывают.
 
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