| Общество | 10:36 | 22.12.2016 118 школ области на дополнительных каникулах из-за гриппа, - ДнепрОГА В отдельных школах Днепропетровщины продолжается карантин - учебный процесс из-за заболевания учеников приостановили в 118 учебных заведениях и 205 отдельных классах. На вынужденных каникулах почти 46 000 детей. Это около 15% от общего количества школьников. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. Почти неделю не работают все 43 школы в городе Каменском. На вынужденные каникулы более 23000 детей отправили 16 декабря. Среди районов области больше всего учебных заведений закрыто в Криничанском -15 школ и 4 класса. На каникулах почти 2000 учеников. Полностью приостановлены занятия до 23 декабря в Петриковском районе. Там на карантине - 12 школ из более чем 2 тыс. детей. В общем, на карантин закрыли школы в 4-х городах, 11-х районах и 4-х теробщинах области. Не работает почти 13% общеобразовательных учебных заведений региона. Решение о приостановлении обучения школы принимают самостоятельно, согласовывая с местными органами управления. Если на занятиях отсутствуют более 20% учеников, учебные заведения закрывают.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7