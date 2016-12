| Общество | 11:13 | 22.12.2016 Чтобы давить на депутатов, мэр Днепра Филатов не выделяет денег на лечение тяжелобольных солдат АТО, - Сергей Суханов На сессии горсовета Днепра Оппозиционный Блок потребовал от мэра Филатова, чтоб были профинансированы наказы избирателей, которые получили депутаты на своих округах. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ОБ. «Городской бюджет – это не деньги Филатова. Это – средства, полученные от уплаты налогов. Они должны работать на людей, помогать решить их проблемы. Но сейчас эти средства - предмет прямого шантажа мэром неугодных депутатов, которые критикуют мэра за коррупцию. На сегодня депутатами фракции Оппозиционного Блока получены позитивные заключения постоянной комиссии горсовета по вопросам бюджета, финансов и местного самоуправления более чем на 30 млн грн, однако около трети этой суммы так и зависла на подписи у мэра Филатова. Жители, которые ждут, чтобы им отремонтировали подъезды, кровли, поменять трубы, установили детские площадки, готовы идти в кабинет мэра и требовать подписать решения», - заявил депутат горсовета Сергей Суханов. Сергей Суханов отметил, что особый цинизм ситуации в том, что в числе заблокированных Филатовым сумм более полумиллиона гривен, предназначавшихся на финансовую помощь областной больнице имени Мечникова. «Эти деньги предназначались в том числе для лечения и приобретения медикаментов, в которых нуждаются тяжело больные и раненных в зоне АТО. Простой вопрос, здесь не нужен патриотизм или героизм, нужно просто прийти на работу и подписать подготовленные распоряжения, которые имеют положительные заключения комиссий», - отметил Суханов. Депутат напомнил Борису Филатову, что часть 1 статьи 351 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность в том числе для должностных лиц местного самоуправления за умышленное препятствование деятельности депутатов. «И наказание для этого должностного лица, которое не исполняет законные требования депутатов – до трех лет лишения свободы. Вы, Борис Альбертович, как человек, который называет себя юристом, должны бы это знать», - говорит депутат. Ранее руководитель фракции Оппозиционного Блока в горсовете Днепра Наталья Начарьян в прямом эфире 11 канала заявила, что при принятии городского бюджета Филатов сократил затраты на городские больницы второго уровня (стационары, поликлиники, больницы) на 15% (на 184 млн грн) по сравнению с проектом (было 1,35 млрд грн, стало 1.1 млрд грн.).

