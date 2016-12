| Общество | 12:08 | 22.12.2016 40 тыс жителей Никополя и Никопольского района получат стабильное водоснабжение, – Валентин Резниченко Устойчивое водоснабжение для 40 тысяч жителей и 30-процентная экономия электроэнергии – таковы преимущества новой насосной станции, которую строят в Никополе. Новый объект будет коммунальным и позволит отказаться от некачественных услуг частной станции. Работы завершены на 70%. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. В Никополе по ул. Алепова, 3 работает техника, ведутся строительные работы. Это возводят «с нуля» современную автоматизированную насосную станцию. Проект решит многолетнюю проблему жителей Никополя и Никопольского района. 40 тысяч людей получат стабильное водоснабжение и экономически обоснованный тариф. И город откажется от некачественных услуг частной компании, которая продает воду потребителям по завышенной цене. Порядок с водоснабжением приводит ДнепрОГА. «Все это время люди покупали воду у частного предприятия. Это сказывалось на стоимости и качестве услуг. Новая насосная позволит не только улучшить качество воды, но и снизить затраты на ее производство. В насосной устанавливают оборудование, которое позволит снизить электропотребление на 30 процентов», – подчеркнул председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Строительство насосной стартовало в сентябре 2016-го. На сегодня работы выполнены уже на 70%. Проложено более 4 километров водовода, ведется монтаж оборудования. «Раньше раз в месяц в сети случались аварии. Больше всего люди страдали в летний период. Теперь проблем не будет: у нас будет новое оборудование, новые сети. Важно то, что все это делает область. Город бы долго строил эту насосную самостоятельно», – отметил начальник управления ЖКХ Никополя Всеволод Зинченко. Вода будет набирать скорость благодаря двум насосам украинского производства. По словам специалистов, мощность оборудования можно регулировать: снижать ночью и повышать днем или летом, как просят жители отдаленных районов. Строительство новой насосной планируют завершить в 2017 году. «Объект сложный, но мы стараемся уложиться в срок, чтобы быстрее дать людям воду. Мы привели в порядок и старую насосную коммунальную станцию, которая работала в режиме подкачки. Она теперь будет в резерве», – рассказал представитель подрядной фирмы Дмитрий Мирный. Житель Никополя Сергей Лещенко о проблемах с водоснабжением знает не понаслышке. Говорит, вода про запас в квартире есть всегда. Иногда, чтобы принять ванну, приходится ждать ночи – пока в сети нормализуется давление воды. «Сейчас стабильное водоснабжение, давление воды нормальное. Но как только начинается поливной сезон, напора не хватает. На четвертый этаж вода не выжимает. Надеемся, как построят новую насосную станцию, от проблем с водой избавимся», – говорит мужчина. Насосная станция в Никополе – один из инфраструктурных проектов, которые реализует ДнепрОГА. «В 2016-м строим и реконструируем 21 водовод. Это 380 километров водопроводных сетей. Стабильным водоснабжением обеспечиваем более 180 тысяч человек. Из них 55 тысяч воды вообще никогда не имели», – подчеркнул глава региона Валентин Резниченко.

