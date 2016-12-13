Где в Днепре не будет воды (АДРЕСА)

Завтра, 23 декабря, в Днепре с 9:00 до 22:00 в связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ по замене запорной арматуры будет прекращено водоснабжение некоторых потребителей.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

Водоснабжение будет прекращено по следующим адресам:

• ул. Набережная Победы, 134, 146 (ООО «АЗС № 18»);

• ул. Добровольцев, 6, 15, 17, 19 (НСВ № 8 КП «Днепроводоканал»);

• пр. Героев, 45.

На период выполнения работ предприятие "Дныпроводоканал" рекомендует создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адрес.

