| Общество | 12:20 | 22.12.2016 Самая неформатная ОГА в Украине: о проектах команды Валентина Резниченко, которые в 2016-м перевернули представление о госоргане Встречи с блогерами, выставки и bookcrossing, еженедельные публичные отчеты областной власти, современный пресс-центр для журналистов, оригинальные патриотические проекты. В 2016-м ДнепрОГА сломала стереотип обадминздании, как закрытом для людей и неформальных встреч месте. О проектах вне шаблонов рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «Весь год команда ДнепрОГА ломала стереотипы и кардинально меняла представление о государственном органе. Приглашали на встречи в админзданиеизвестных блогеров и писателей, устраивали в холле ОГА выставки, проводили масштабные патриотические акции и неформально отмечали праздники. Доказали: ДнепрОГА открыта к общению, свежим идеям и проектам вне шаблонов», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



Более 5 тысяч человек посетили творческие встречи в ДнепрОГА. В админзданиипрезентовали собственные книги и общались с поклонниками известные блогеры и писатели Павел Паштет Белянский, Евгений Положий, Роман Зиненко,Орлуша, Сергей Иванов, GorkyLook, SergMarco, Алексей Горбунов, Василиса Трофимович, Андрей Курков, Александр Клименко.



В стенах админздания проходили и выставки, посмотреть которые могли все желающие. Чаще всего темой экспозиций становились события в АТО. Свои работы в ДнепрОГА продемонстрировали известные военные фоторепортеры Александр Шульман, Дмитрий Муравский,Александр Гляделов, Максим Левин.



В 2016-м стены ДнепрОГА украсил самый большой светодиодный флаг Украины. На фасаде засияли 110 прожекторов из болеечем2 тысяч светодиодов.



Команда Валентина Резниченко воплотила в жизнь оригинальные и масштабные патриотические проекты. Больше всего жителям области запомнился фестиваль ко Дню независимости Украины «Вільне небо». Он отличался невероятным авиа-шоу, десятками самолетов и парашютистов в небе, экстремальным спортивным шоу и флагом-рекордсменом страны.



Встречи с успешными людьми, масштабный квест «Страна друзей», акция по поддержке бойцов АТО «Оберег для Защитника» - в этом году ДнепрОГА организовала множество интересных проектов для детей. К патриотическим акциям присоединились сотни ребят.

facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7