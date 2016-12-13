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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 12:20 | 22.12.2016
Самая неформатная ОГА в Украине: о проектах команды Валентина Резниченко, которые в 2016-м перевернули представление о госоргане

Встречи с блогерами, выставки и bookcrossing, еженедельные публичные отчеты областной власти, современный пресс-центр для журналистов, оригинальные патриотические проекты. В 2016-м ДнепрОГА сломала стереотип обадминздании, как закрытом для людей и неформальных встреч месте. О проектах вне шаблонов рассказал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

«Весь год команда ДнепрОГА ломала стереотипы и кардинально меняла представление о государственном органе. Приглашали на встречи в админзданиеизвестных блогеров и писателей, устраивали в холле ОГА выставки, проводили масштабные патриотические акции и неформально отмечали праздники. Доказали: ДнепрОГА открыта к общению, свежим идеям и проектам вне шаблонов», - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Более 5 тысяч человек посетили творческие встречи в ДнепрОГА. В админзданиипрезентовали собственные книги и общались с поклонниками известные блогеры и писатели Павел Паштет Белянский, Евгений Положий, Роман Зиненко,Орлуша, Сергей Иванов, GorkyLook, SergMarco, Алексей Горбунов, Василиса Трофимович, Андрей Курков, Александр Клименко.

В стенах админздания проходили и выставки, посмотреть которые могли все желающие. Чаще всего темой экспозиций становились события в АТО. Свои работы в ДнепрОГА продемонстрировали известные военные фоторепортеры Александр Шульман, Дмитрий Муравский,Александр Гляделов, Максим Левин.

В 2016-м стены ДнепрОГА украсил самый большой светодиодный флаг Украины. На фасаде засияли 110 прожекторов из болеечем2 тысяч светодиодов.

Команда Валентина Резниченко воплотила в жизнь оригинальные и масштабные патриотические проекты. Больше всего жителям области запомнился фестиваль ко Дню независимости Украины «Вільне небо». Он отличался невероятным авиа-шоу, десятками самолетов и парашютистов в небе, экстремальным спортивным шоу и флагом-рекордсменом страны.

Встречи с успешными людьми, масштабный квест «Страна друзей», акция по поддержке бойцов АТО «Оберег для Защитника» - в этом году ДнепрОГА организовала множество интересных проектов для детей. К патриотическим акциям присоединились сотни ребят.
 
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Теги: Днепропетровщина

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