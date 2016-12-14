Сегодня в Днепре частично ограничат водоснабжение

В связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ по переустройству системы водоснабжения, 24 декабря с 09:00 до 22:00 будет прекращено водоснабжение потребителей, расположенных по ряду адресов.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета.

В частности, водоснабжение будет приостановлено по следующим адресам:

• ул. Набережная Победы, 128 (кинотеатр «Салют»), 130;

• бульвар Славы, 1Д (кафе «Карусель»), 2Б (ООО «Аста»), 5К (ООО «Слот»), 6, 6Д (теплораспределительный пункт КП «Теплоэнерго»), 6Б (ООО «Технокапитал»).

На период выполнения работ в горсовете рекомендуют создать необходимый запас питьевой воды жителям и потребителям указанных адресов.

