| Общество | 10:47 | 23.12.2016 На Днепропетровщине реконструировали еще один детский сад, - Валентин Резниченко В селе Вербки Павлоградского района завершена реконструкция детского сада. Сюда будут ходить 115 мальчиков и девочек. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.



«Команда Днепропетровской ОГА создает в области дополнительные места в садах, - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. - В этом году построили «с нуля» два садика, создали четырнадцать учебно-воспитательных комплексов, реконструировали четыре дошкольных учреждения. Среди них - и садик в Вербках Павлоградского района».



Садик в Вербках был рассчитан на 45 детей, но потребность в местах была больше. В 2011-м дошкольное учреждение решили отремонтировать, а рядом достроить еще одно здание. Работы велись медленно, а потом и вовсе остановились.



«Летом 2015 года в район приехал председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Я решила пойти к нему на личный прием и рассказать о ситуации с садом, - поделилась заведующая дошкольным учреждением Валентина Титова. - Уже осенью работа снова закипела. Прошел год - и обновленный садик на 115 детей готов».



Старый одноэтажный сад отремонтировали, рядом возвели двухэтажный корпус. Здания объединили переходом. Теперь у каждой из шести групп есть своя игровая и спальня, отдельный выход и площадка. Возле сада построили и собственную твердотопливную котельную.



Открытия с нетерпением ждут родители воспитанников. Пятилетний сын Юлии Сабельник в садик никогда не ходил.



«У нас один садик, мест на всех не хватало. Теперь его реконструировали - и мы сможем сюда ходить. Очень рада, а еще больше - моя мама, которая сидит с сынишкой, пока я на работе», - отметила Юлия Сабельник.



Садик в Вербках примет мальчиков и девочек уже в январе 2017 года.



На Днепропетровщине работают около тысячи садов. В них воспитываются более 116 тысяч детей. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7