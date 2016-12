| Общество | 11:58 | 23.12.2016 В молодежном театре Днепра новогоднее настроение создают добрыми мюзиклами и кукольными сказками: афиша Хотите окунуться в сказочную атмосферу Нового года? Вам в областной молодежный театр. На ближайшие дни здесь подготовили добрые мюзиклы и кукольные сказки. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. 24 декабря в театре готовят мюзикл «Брысь! Истории кота Филофея». Посетителям расскажут истории из жизни братьев наших меньших. Они поднимут настроение и научат доброте. Начало - в 11.00. На следующий день гостей будут развлекать кукольной сказкой. Это музыкальная история о добром волшебнике, который построил колодец. Его вода превращает злых в добрых, слабых - в сильных. Но внезапно появляется Злой волшебник, который хочет причинить вред колодцу. О борьбе добра и зла - смотрите в 11.00. Стоимость билетов - 50 грн. Театр находится на ул. Владимира Мономаха (бывшая ул. Московская), 21.

