В молодежном театре Днепра новогоднее настроение создают добрыми мюзиклами и кукольными сказками: афиша

Хотите окунуться в сказочную атмосферу Нового года? Вам в областной молодежный театр. На ближайшие дни здесь подготовили добрые мюзиклы и кукольные сказки.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

24 декабря в театре готовят мюзикл «Брысь! Истории кота Филофея». Посетителям расскажут истории из жизни братьев наших меньших. Они поднимут настроение и научат доброте. Начало - в 11.00.

На следующий день гостей будут развлекать кукольной сказкой. Это музыкальная история о добром волшебнике, который построил колодец. Его вода превращает злых в добрых, слабых - в сильных. Но внезапно появляется Злой волшебник, который хочет причинить вред колодцу. О борьбе добра и зла - смотрите в 11.00.

Стоимость билетов - 50 грн.

Театр находится на ул. Владимира Мономаха (бывшая ул. Московская), 21.

