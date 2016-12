| Общество | 13:04 | 23.12.2016 Жителей Днепра приглашают на Рождественскую сказку «Волшебница щука» (ФОТО) Все рождественские каникулы с 2 по 8 января взрослых и малышей ждет коллектив ДК Металлург с доброй новогодней сказкой «Волшебница щука». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ИНТЕРПАЙП. «Не забудьте подготовиться перед представлением к встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой. А еще Мишкой Пайпиком – бессменным героем постановок Дворца культуры», - отметили на предприятии. Представление проходит два раза в день – в 10:00 и 13:00. Билеты в кассе дворца 726-33-41. Стоимость билетов – 50 грн.

