Жителей Днепра приглашают на Рождественскую сказку «Волшебница щука» (ФОТО)

Все рождественские каникулы с 2 по 8 января взрослых и малышей ждет коллектив ДК Металлург с доброй новогодней сказкой «Волшебница щука».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ИНТЕРПАЙП.

«Не забудьте подготовиться перед представлением к встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой. А еще Мишкой Пайпиком – бессменным героем постановок Дворца культуры», - отметили на предприятии.

Представление проходит два раза в день – в 10:00 и 13:00.

Билеты в кассе дворца 726-33-41. Стоимость билетов – 50 грн.

