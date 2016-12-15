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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 14:06 | 23.12.2016
Энергетика Украины – в объективе европейского фотографа

В Днепре ко Дню Энергетика в ТРЦ «ДАФИ» открылась необычная выставка работ фотографа из Великобритании Винсента Мунди. Через объектив камеры профессионального европейского фотографа, который отснял многопромышленных объектов для информагентства Bloomberg, мы можем увидеть, как работает украинская энергетика, почувствовать ее силу и красоту.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДТЭК Днепрооблэнерго.

Выставка также пройдет в городах Курахово (Донецкой обл.), Счастье (Луганской обл.), Энергодар (Запорожской обл.), Ладыжин (Винницкой обл.), Бурштын (Ивано-Франковская обл.) и Добротвор (Львовская обл.).
«Transforming energy» – это совместный проект энергетической компании ДТЭК и фотографа Винсента Мунди.

Большинство украинцев мало знают о том, как создается энергия, какие процессы последовательно проходят на разных производствах. Без преувеличения – это интересно. Масштабные объекты и сложные процессы впечатляют и зачаровывают своим величием.

«Я часто снимаю большие промышленные объекты, поэтому мне было очень интересно увидеть масштабные предприятия ДТЭК собственными глазами. Они впечатляют! Это действительно гигантские машины, огромный механизм, на фоне которого люди кажутся очень маленькими, и на первый взгляд не совсем заметна их роль. Но когда видишь, как эти люди, каждый на своем месте, приводят огромное производство в действие, управляют сложным процессом создания электроэнергии, то начинаешь понимать их настоящее величие.

Во время съемок я старался поймать живые моменты, сделать это без постановочных кадров, с первого дубля. Поэтому, все, что вы видите, – настоящее, нередактированное, взятое из жизни.
Я снимал объекты как традиционной энергетики, так и новейшей. Мир переходит от ископаемых источников к возобновляемым. Украина тоже идет этим путем. Ее энергетика трансформируется, меняется к лучшему. Все это я увидел здесь, в Украине. Но главными героями моих фото все равно остаются люди. Они – создатели энергии, и их красноречивые образы наполняют снимки настоящей промышленной романтикой. Надеюсь, вы их тоже почувствуете», - отметил Винсент Мунди, говоря о проекте «Transforming energy».
 
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