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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 15:21 | 23.12.2016
Днепропетровщина готова к внедрению проекта «Брак за 24 часа», - эксперт

Заместитель начальника управления начальник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Наталья Щеблыкина заявила, что Днепропетровщина готова к внедрению проекта «Брак за 24 часа».

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Днепропетровщина готова к внедрению проекта «Брак за 24 часа». В Украине с этим пилотным проектом работают уже 5 областей. Он внедрялся как социальный проект в Донецкой и Луганской областях. Проект начал действовать в августе и его услугами уже воспользовались 2300 человек. Днепропетровская область уже заявила Минюсту, что готова к внедрению проекта.

Сейчас у нас есть общий проект с горсоветом «Днепровская свадьба», договоренность с ансамблем «Юность Днепра». Мы предлагаем новобрачным пользоваться услугами этого ансамбля», - сказала она. 
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Теги: Днепропетровщина

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