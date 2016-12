| Общество | 15:22 | 23.12.2016 Как не заболеть гриппом: советы врачей Грипп добрался уже до семнадцати областей Украины, не обошел и Днепропетровщину. Только за последнюю неделю здесь заболели 42 тысячи жителей. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА. «За последнюю неделю гриппом и простудой заболели 42 тысячи жителей области. Это на четверть больше, чем в предыдущие семь дней. Около двух тысяч человек проходят лечение в стационарах больниц, еще 43 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания в реанимациях. Все из-за осложнений от гриппа - пневмонии», - сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Елена Луговая.



Больше всего жителей заболело в Каменском, Желтых Водах, Павлограде, Новомосковске, а также Днепровском, Криничанском и Покровском районах. 58% - дети. На карантине 295 школ и 170 классов.



Чтобы не подвергнуть себя опасности, следует избегать многолюдных мест, контакта с больными, убирать помещения с дезинфицирующими средствами, регулярно проветривать его, тепло одеваться, мыть руки и лицо каждые 2-3 часа, полноценно питаться. Для профилактики гриппа еще не поздно сделать и прививку, отметила Елена Луговая.



«Прививка не спасает от гриппа, но избавляет от осложнений. Именно они наносят наибольший вред и даже приводят к смерти, - сказала она. - Сейчас вакцинацию уже прошли 15,5 тысячи жителей области. Это самый высокий в стране показатель». Читайте также: в Минздраве рассказали, какие лекарства подешевеют в феврале



