Общественным организациям продлили срок внесения изменений устав до 1 июля

Заместитель начальника Главного территориального управления юстиции по государственной регистрации - начальник Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в Днепропетровской области Тимофей Дудин рассказал, что срок внесения изменений в учредительные документы общественных объединений был продлен до 1 июля 2017 года. Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Продолжается прием документов от общественных организаций по внесению изменений в уставы согласно ст. 133 Налогового Кодекса Украины. Чтобы была возможность внести их в реестр неприбыльных организаций. Если до 1 июля 2017 года они этого не сделают, то будут платить налоги на общих основаниях. Следует отметить, что этот срок был продлен с 1 января 2017 года, до 1 июля 2017 года», - сказал он.

