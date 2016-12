| Общество | 16:17 | 23.12.2016 Областной совет основал для студентов стипендии и гранты на обустройство общежитий Студенческое самоуправление Днепропетровщины плодотворно сотрудничает с областным советом, самостоятельно инициирует встречи для решения проблемных вопросов обучения и быта. Очередную встречу провели на днях в областном совете. На ней коснулись острых вопросов, которые сейчас волнуют студентов и обсудили пути их решения. В частности, молодежь интересовали выработки механизма получения стипендий студентам, организация и проведение Всеукраинского съезда органов студенческого самоуправления, решение материально-технических вопросов общежитий (водоснабжение, освещение и т.п.). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровского облсовета. Чтобы поддержать и отметить студентов и молодежь, оказать помощь в решении их актуальных проблем областной совет принял изменения в программу «Молодежь Днепропетровщины» на 2012 - 2020 годы. Программа предусматривает предоставление стипендий для талантливых студентов региона, которые хотят учиться, имеют свое уникальное видение и достойные наработки и предложения, но не может реализовать себя в полную за нехватки средств. А также выделение грантов на улучшение материально-бытовых условий в общежитиях. Также в этот день все руководители студсоветов региона получили от председателя облсовета сертификаты на компьютерную технику. «Молодежь должна быть инициатором решения своих вопросов, а наша задача их поддержать. Цель совместных встреч - перейти от слова к конкретным делам. Изменения в программу, которые мы приняли, предусматривают значительные средства на празднование молодых граждан области в виде премий Днепропетровского областного совета, ценных подарков как материальное поощрение за достижения в различных сферах общественной жизни, профессиональной деятельности, активное участие в развитии региона. Это мировая практика, когда государство поддерживает и поощряет талантливую молодежь. Таким образом мы хотим поддержать инициативу молодых людей сделать свои вузы, общежития лучше и комфортнее. Мы готовы к конкретной сотрудничества и помощи », - отметил на встрече председатель облсовета Глеб Пригунов.

