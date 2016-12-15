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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 16:51 | 23.12.2016
19 жителей Днепропетровщины получили государственные награды

Ежедневно они идут на работу, занимаются обычными делами и меняют жизнь региона к лучшему. 19 жителей Днепропетровщины получили государственные награды за высокие профессиональные достижения. Почетные награды вручили в Днепропетровской облгосадминистрации.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА.

Светлана Аляева уже 20 лет учит юных жителей Днепропетровщины понимать окружающий мир и любить все живое вокруг. Она учитель биологии. А с сегодняшнего дня - Заслуженный учитель Украины.

«Это высокая оценка моей работы. И конечно, такая награда обязывает работать еще лучше и креативнее, - отмечает Светлана Аляев. - Профессионально можно расти только тогда, когда есть для этого условия. В нашей области реализуется много пилотных проектов, поддерживаются инициативы педагогов. Поэтому и получаем высокие результаты».

Орден княгини Ольги III степени получила начальник Новомосковского управления Пенсионного фонда Антонина Косова. Ее ежедневная работа - это пенсии для жителей Днепропетровщины. Ее служба отвечает за то, чтобы каждый пенсионер своевременно оформил и получил выплату, чтобы ни одна семья не осталась без поддержки государства.

«Мы привыкли служить людям. И конечно, самая высокая награда - это благодарность людей, которую мы получаем. Награда Президента - это очень высокая оценка для меня. Я очень благодарна и Администрации Президента, и Днепропетровской ОГА. Убеждена, что каждый должен пытаться выполнять свою работу как можно лучше. И тогда получит за свои труды», - отметила Антонина Косова.

Среди награжденных учителя, врачи, преподаватели, аграрии, мастера, художники, промышленники и государственные служащие. Среди наград ордена, знаки отличия Президента Украины, почетные грамоты Кабинета Министров и звания заслуженных.

 
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