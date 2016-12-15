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Погода в Днепропетровске:
| Общество | 10:06 | 24.12.2016
Необычные классы для особенных детей: как на Днепропетровщине внедряется инклюзивное образование

Инклюзивное образование в школах: Днепропетровщина одной из первых начала открывать необычные классы. Почувствовать себя настоящими школьниками уже могут 229 детей области с особыми потребностями. На Днепропетровщине для них работает 182 класса в 102 школах.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

Услышать первый звонок на линейке, отвечать у доски, общаться со сверстниками на переменах, получить оценки от учителей - привычные будни для современных школьников. Все это могут почувствовать и дети с особыми потребностями. Много лет они были отделены от обычных школьников, учились индивидуально дома. Теперь же могут получать знания в обычных школах вместе со всеми детьми.

«Раньше была сложность с профильными специалистами и материально-технической базой. Сейчас в Днепропетровском областном институте последипломного педагогического образования работает специальная лаборатория. Она обеспечивает школы всеми необходимыми методическими приложениями. Педагоги узнают, как работать с особенными детьми», - отмечают в департаменте образования и науки ДнепрОГА.

96-я школа в Днепре - одна из первых открыла свои двери для особенных детей. Сначала были сложности в организации их обучения. Решать их помогают ассистенты учителя. Они сопровождают ребенка в течение всего года. Таких специалистов в области - 131.

«В нашей школе внедрять инклюзивное образование мы начали в 2011 году. Сейчас у нас учится четверо особенных детей в 3, 4, 5 и 7 классе. Для них разработана индивидуальная программа. На занятиях с ними работают ассистент учителя», - рассказывает директор днепровской школы №96 Наталья Моргуль.

Для того, чтобы дети с особыми потребностями беспрепятственно попадали в школу, учебные учреждения оснащаются пандусами. Сейчас оборудовано 637 школ.

«Есть у нас мальчик, который находится на индивидуальном обучении. Но он сейчас приходит в школу, мы занимаемся с ним. Ему это все очень нравится. Ребенок хочет быть вместе со сверстниками, и мы в этом помогаем», - говорит Наталья Моргуль.

 
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