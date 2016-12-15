Новогодние украшения в Петриковском стиле - в Днепропетровской области прошел особый мастер-класс

Школьники Днепропетровщины решили подготовиться к новогодним праздникам креативно. Новогодние елки украсят особыми игрушками. Изготовят их самостоятельно - с помощью акриловых красок и национальных орнаментов. Как создать особые елочные украшения в петриковском стиле, учили школьников на мастер-классе в институте последипломного педагогического образования Днепропетровщины.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА

Шарик, акриловые краски и фантазия – все, что понадобится для создания оригинального елочного украшения. Сначала шарик надо обработать спиртом или уксусом. Нанести узоры акриловой краской. Кроме петриковских элементов на украшение можно нанести и другие орнаменты. После того, как орнамент готов, шарик следует обработать лаком.

Серофима Ярошевская с удовольствием посетила мастер-класс. Рассказывает, что занимается петриковкой с 5 лет. На елочном украшении с удовольствием нарисовала луковичку, ромашки, различные цветы.

«Ничего особенного в рисовании на новогодних шариках нет. Округлые формы присущи украинскому национальному стилю. Издавна украинские мастера наносили орнаменты на вазы, баклафы, штофы», - подчеркнула мастер по Петриковской росписи Татьяна Гарькава.

Изготовить оригинальное новогоднее украшение для своей елки может каждый. Для этого нужно только желание и фантазия. На обычную игрушку диаметром 8 см придется потратить около часа.

